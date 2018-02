Video: “Por mí lo pueden soltar”, dice padre de los 3 niños asesinados sobre el homicida

Santo Domingo.- Daniel Bodden, el padre biológico de los tres niños que fueron asesinados junto a su madre por la pareja de esta, pidió que lo dejen en “libertad”.

“Por mí lo pueden soltar. Seremos más felices si lo sueltan. Porque el libre puede reflexionar”, digo Bodden de manera irónica y con voz de impotencia sobre Víctor Alexander Portorreal.

El destruido padre de dos niñas y un niño todos menores de 11 años desmintió los alegatos de Portorreal de que cometió el horrendo crimen en su residencia del kilómetro 8 de la carretera Sánchez, porque tenían problemas económicos, por lo que dijo que “eso es mentira. Él es un gusano”.

En tanto, Brigida Morales, madre de Reyna Isabel Encarnación, indicó que el victimario nunca presentó señales de ser una persona violenta, que aunque era muy callado, “era cien por cien con los niños”.

La madre de la occisa reveló que conversó con el presunto matador el pasado miércoles, tres días después del crimen y un día antes de que fueran hallados los cadáveres, y este le comentó que todo estaba bien en la casa donde vivían.

“El miércoles la estuve llamando (a su hija) y nada, nada y nada. Me comuniqué con él muy normal y él me dijo que todo estaba bien, que no había ningún problema y que los niños estaban en la casa y que él estaba donde un cliente… yo le dije, bueno yo voy para allá y él me dijo no…y lo que pasa es que ya él la había matado.

Indicó que, sin embargo, siempre aconsejaban a la malograda mujer para que se separara de este porque les parecía una persona extraña por su forma de vestir y actuar.

La noche del pasado sábado fue la última vez que tuvieron contacto con la ahora occisa, cuando esta fue a buscar a los niños, que se encontraban en la casa de Brígida desde el viernes y no volvieron a tener contacto con ellos hasta el día del macabro hallazgo.

Los cadáveres de Reyna Isabel Encarnación y sus tres hijos, fueron sepultados en el cementerio de la Máximo Gómez sin poder ser velados por sus familiares, debido al estado de descomposición en que en fueron hallados.