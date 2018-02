Bartolo Colón habla con elCaribe sobre su gran meta para la venidera campaña de las GL. Cumplirá 45 años en mayo

Altamira, Puerto Plata.- A sus casi 45 años, Bartolo Colón tiene pocos puntos pendientes en su agenda deportiva. Pero hay dos nombres que le inquietan y le motivan a buscar una temporada más en las Grandes Ligas.

Se trata de Juan Marichal y de Dennis Martínez, el primero, el dominicano con más victorias en la historia de las Mayores con 243 y el segundo, el dueño de la marca para latinos con 245.

“Voy tras Marichal y Martínez. Esos son los que me tienen queriendo un año más en las Grandes Ligas”, dice Bartolo a elCaribe tras una jornada de entrenamiento en su complejo de esta ciudad.

“La meta mía es conseguir lo más pronto posible cinco o seis victorias para tener el récord y ver si Dios me ayuda a llegar a las 250 victorias porque así creo que puedo durar un tiempo con esa marca”, expone.

Colón acaba de lograr un pacto de liga menor con los Rangers de Texas. Está invitado al entrenamiento primaveral y si logra quedarse en el equipo, devengaría un sueldo base de 1.75 millones de dólares y podría sumar 1.3 millones más incentivos por metas alcanzadas, según reportaron diversos medios en los Estados Unidos.

El lanzador derecho, que dice tener un peso de 270 libras en estos momentos, se siente muy optimista de que iniciará la venidera campaña de 2018 en el equipo grande de Texas.

“Estoy positivo de que haré el equipo. Mis abogados me recomendaron a Texas y ese es el trabajo de ellos, decirme donde me puede ir mejor. Me siento bien y sé que con Dios mediante haré el equipo”, indica el dominicano, dueño de una marca de 240 victorias, 176 derrotas y un promedio de carreras limpias de 4.04 en una carrera de 20 años en las Mayores con 10 conjuntos. Texas sería su número 11.

Última temporada

El ganador del premio Cy Young en la Liga Americana en 2005 dijo que tenía ofertas de otros equipos. “San Francisco y Miami me querían, pero en la Americana solo tengo que lanzar. Me gusta batear, no lo niego, pero al tener que correr me canso más”, dice. De por vida contra Texas, Bartolo tiene foja de 21-9, con un promedio de carreras limpias de 3.58. Es a la escuadra que más ha vencido en su paso por el negocio.

Bartolo le hizo una promesa a su fallecida madre, Adriana Morales de Colón, de que lanzaría hasta los 45, edad que debe cumplir el 24 de mayo venidero. El otrora ganador de 20 juegos está claro en que esta es su última campaña en las Mayores. “Espero cumplir esa promesa a mi madre y ahí termino. Este es mi último año. Estoy confiado de hacer el equipo de Texas y luchar en esta campaña hasta el final, pero no más de ahí. Ya tengo que dedicarle tiempo a otras cosas importantes, como mis hijos”, expresa.

Bartolo espera reportarse el próximo día 12 a la base de entrenamiento de Texas en Arizona. Dice no tener la carga de trabajo de 2017. “Hice demasiadas cosas el año pasado. Fue mucho trabajo en el entrenamiento. Ahora cambié eso. Estoy más ligero en ese sentido”. Está consciente de que no le fue bien en la primera mitad de temporada con Atlanta (2-8, 8.14). “Tengo que comenzar mejor y localizar mi recta. Esa es mi receta para hacer outs”.