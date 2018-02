El estilo victoriano es la tendencia del momento

La influencia de la moda victoriana está presente tanto en telas como en siluetas y formas. Corsés, faldas, capas largas y blusas con vuelos son algunas de las piezas heredadas de este estilo.



Entre las tendencias actuales hay un estilo que está emergiendo con fuerza,el victorian. Este estilo es clásico, elegante, delicado y sofisticado.

Grandes diseñadores como Fendi, Alexander McQueen, Fendi, Dolce Gabbana, Chloé y Lanvin son algunos de los que apuestan por esta propuesta, con volantes, fruncidos, perlas y tonos claros y pasteles, mientras que las colecciones de Giamba, Stella McCartney y Marni se atreven con blusas con volantes en colores sólidos, como el rojo y el azul o el negro, que “pisan fuerte” esta temporada.

La blusa es la prenda estrella de esta tendencia. Encajes, bordados, hombros abultados y lazos también forman parte de los detalles que caracterizan esta pieza. Se trata de blusas de influencia romántica que recrean la época dorada de mediados del siglo XIX, que rememoran la usanza de las últimas décadas de vida de la Reina Victoria, mujer que ha inspirado el estilo victoriano.

Ya sea de seda o algodón, lleve cuello alto o un poco de escote, la blusa victoriana es un clásico repleto de elegancia que te hará brillar en cualquier ocasión.

Otras de las características de este estilo es el uso de colores tenues como el gris, beige e incluso negro; no están presentes los estampados.

El estilo victoriano llega a esta temporada en su versión más gótica, y apuesta por tejidos como el encaje, el terciopelo, las transparencias, los brocados y el guipur para ofrecer prendas con reminiscencias de un pasado inglés.

Los detalles victorianos son versátiles y resaltan cuando se combinan con piezas más masculinas o minimalistas.

Si prefieres un look más desenfadado para el día, recurre a unos jeans de cintura alta con unos zapatos planos, y para la noche, tu mejor opción serán las blusas victorianas con transparencias y encajes. Las más arriesgadas pueden optar por combinarlas con un vestido de tirantes en terciopelo, uno de los tejidos clave de la temporada.



No olvides los complementos y elige joyas vintage o piezas de inspiración retro, como unos pendientes de estilo clásico, un broche, un camafeo o un collar largo, para dar el toque personal a tu look. Por ejemplo, si has elegido un modelo de cuello alto, no olvides recogerte el pelo.

Incluso, esta tendencia te permite combinarla con otros estilos. Puedes mezclar prendas victorianas con otras de onda setentera o “western”, con lo que lograrás un contraste muy llamativo. También puedes conseguir un look muy casual mezclando las blusas con piezas tan básicas como los jeans o los pantalones cortos que están muy de moda.