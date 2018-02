Gómez: “En el Escogido los fanáticos no botan mánager”

Nuevo gerente de la franquicia escarlata dice que continuará filosofía Alou y que pondrá sello propio a ciertas acciones

José Gómez Frías, el nuevo gerente general de los Leones del Escogido, luce frontal, seguro y relajado. Lo que el propio José calificó como el reto de su vida en nada lo intimida.

Tiene 28 años y habla con la firmeza de su predecesor Moisés Alou, un respetado y conocido hombre de béisbol que decidió no ir más al frente de la franquicia escarlata tras cuatro campeonatos y dos Serie del Caribe en nueve temporadas. Alou no es de esos que se doblega ante la presión de los fanáticos como muchas veces suele pasar en una liga dominicana en la que la presión de la afición ha llegado a influir en decisiones de operaciones de béisbol. Gómez viene de la escuela Alou y continuará con esa filosofía. “En el Escogido bota mánager el gerente general, no los fanáticos ni el dueño, y espero mantener esa tradición, no veo ningún cambio”, respondió Gómez cuando se le recordó algunos casos sobre dirigentes despedidos por presión de los fanáticos. “Además de que la fanaticada lo que quiere es resultados y que se le respete, así que aspiro a mantener una relación de respeto con la fanaticada. De mí pueden esperar eso: respeto. Yo lo espero, pero no lo exijo”.

La manera de respetar a los aficionado, según él, es poniendo un equipo bueno en el terreno, siendo honesto y respetando el juego de béisbol.

José tiene claro que su permanencia en el puesto de gerente general de los Leones no va a depender de lo que piense o no la afición escarlata, por lo que, si eso es así, no son los fanáticos quienes tienen que evaluar su trabajo. “No son los fanáticos los que me van a hacer campeón o no me van a hacer campeón”, dijo. “Entonces no tengo por qué preocuparme por los fanáticos”.

Continuidad

Gómez no vacila en afirmar que continuará con el método Alou, pero admite que tiene intención de agregar su sello propio en su trabajo al frente de las operaciones. Es que cuenta con la experiencia necesaria para ello.

Jugó béisbol desde los siete hasta los 20 años, entró al Escogido en 2012, fue promovido a director de operaciones de béisbol en 2014, fue gerente general para los Leones de Caracas en Venezuela en 2015 y actualmente es un escucha de los Rays de Tampa, puesto que ocupa desde ese último año. “Creo que es fundamental para la organización que, más que muchos cambios, se dé mucha continuidad a muchas cosas. Obviamente hay cosas que tendré que darle un giro minúsculo para darle mi sello personal. Es poco lo que hay que cambiar de inicio”, apuntó.

“Quiero estructurar una oficina de operaciones con la que me sienta cómodo, buscaré un grupo que tenga la capacidad de sumarme en áreas donde yo, como todo ser humano, necesito aportes, establecer una cultura de trabajo en equipo y tratar de mantener el legado de honestidad, rectitud y disciplina que impuso Moisés Alou en el Escogido”.

Gómez reveló que Jaylon Pimentel está confirmado, pero que tiene pendiente una reunión con Julio Lugo, quien forma parte de la oficina, a los fines de saber si desea continuar y que más adelante empezará a evaluar currículos para incluir a dos nuevas personas que le pueden ayudar en sus funciones.

Luis Rojas

A pesar de que tiene pocos días en el cargo, la pregunta sobre el futuro del dirigente Luis Rojas es la que todos le hacen, según admite el propio joven gerente. “En el caso de Luis primero tengo que agotar el tema de la oficina de operaciones”, declaró. “Tengo que formar un grupo que no va a ser muy grande y cuando resuelva eso entonces voy a resolver lo de Luis. Además quiero darle un respiro a Luis por unos días porque se lo merece para que él decida si él quiere seguir dirigiendo en el béisbol dominicano”.

Gómez no descartó que Rojas incluso pueda dejar el terreno para convertirse en miembro de la oficina de operaciones. Sin embargo, no cree que eso suceda por las intenciones que tiene Rojas de llegar a dirigir en las Grandes Ligas. “Si él quiere dirigir en el invierno entonces voy a sentarme con mi equipo y evaluar”, indicó. “No voy a entrevistar a nadie hasta que no resuelva esa situación con Luis”.