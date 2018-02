Gobierno financiará productores de piña

El gobierno dominicano se comprometió a financiar a productores de Don Juan, Monte Plata, para la siembra y fomento de mil tareas de piña de la variedad MD-2.

El compromiso se hizo con los socios de la Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples Las Cinco Casas (COOPROACINC), durante una visita sorpresa del presidente Danilo Medina al distrito municipal.

Los fondos serán destinados a la preparación de tierra, insumos, mano de obra, adquisición de hijuelos, entre otras actividades que les permitirán aumentar sus ingresos.

Eustaquio Heredia, presidente de la Cooperativa, explicó que el cierre de la industria azucarera aumentó los niveles de pobreza en Don Juan. “Entendemos que lo que el presidente hace con nosotros hay que devolverlo, para que él lo pueda seguir invirtiendo en otras realidades del país. Nos comprometemos a pagar si usted nos apoya en eso. Va a impactar en más de 100 cabezas de familia, e indirectamente a más de 400 personas en todo Don Juan”.

“Nosotros estamos confiando en la palabra de los grupos organizados, de que cada centavo se va a devolver. Y lo deben devolver, porque si no lo devuelven, su crédito se daña. Aquí hay instituciones donde se puede ubicar cada gente que tomó un dinero prestado y no lo pagó” expresó el mandatario. Reiteró que confía en los productores de allí porque durante su gestión de Gobierno se ha comprobado que los pobres no son mala paga.

El proyecto permitirá crear más de 80 empleos directos y que generará un volumen anual de negociación por RD$117,000,000. Cada tarea de tierra tendrá una productividad promedio de 3,500 unidades de piña, vendidas a un precio promedio de RD$34 pesos por frutas. La Visita Sorpresa permitirá, asimismo, desarrollar las capacidades de los productores, aumentará la producción de la fruta, disminuirá la intermediación en la venta y establecerá mecanismos de comercio colectivo.

Asociación de jóvenes también se financiará

Los miembros de la Asociación de Jóvenes Productores de Piña también recibirán financiamiento de 10 tareas por 60 semanas.

“Eso nos va ayudar a cumplir con los requerimientos del mercado nacional e internacional”, expresó Joelin Santos, uno de los 143 jóvenes que integran la Asociación. También se les donará un tractor.