Migración impide que director de Pawa salga de país

Gary Stone intentó viajar a Estados Unidos junto a su esposa por el Aeropuerto de Punta Cana

Autoridades de la Dirección General de Migración impidieron la salida del país al director de la suspendida línea aérea Pawa Dominicana, el norteamericano Gary Stone, cuando ayer sábado intentó viajar a Miami, Florida junto a su esposa, por el aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Stone intentaba embarcar un vuelo de los Estados Unidos, donde se encuentra el señor Simeón García, propietario de Pawa. Se supo que el CEO de Pawa, no se encuentra detenido, sino que tiene un impedimento de salida.

Ayer, luego de ocho días del cierre de las operaciones de Pawa Dominicana por tres meses, decenas de pasajeros de esa aerolínea se mantenían varados en el Aeropuerto Internacional de las Américas.

Según se informó, unos 38 pasajeros amanecen día por día en esa terminal aérea, en condiciones deplorables, mientras muchos están pernotando en cosas de amigos, familiares y en hoteles, a la espera que de las autoridades les ofrezcan una solución a su problema.

La oficina de Pawa en el AILA permanece cerradas y en la entrada de la misma fueron colocados dos avisos escritos en Inglés y Español, que dicen: “Para cualquier asistencia sobre su vuelo afectado comunicarse con la Junta de Aviación Civil (JAC) al (809)689-4167”.

Sin embargo, muchos pasajeros se quejan de que han llamado y les han tomado su número de teléfono pero no los han llamado.

Otros, como el caso de Yudelka Mercedes, quien es de La Vega y reside en Curazao, alegaron que la JAC no ofrece la información suficiente a los pasajeros, lo que los mantiene en una especie de limbo.

“A mí me dijeron que tal vez el martes surja un vuelo para mí. Pero tengo una situación muy difícil por este problema, ya que tengo que depositar mis documentos allá, porque en abril se me vencen y debo depositarlos tres meses antes o de lo contrario me quedo ilegal en ese país”, señaló Mercedes.

El pasado sábado, unos 75 pasajeros que resultaron afectados por la suspensión de la aerolínea PAWA Dominicana fueron transportados por la Junta de Aviación Civil y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) a la isla de San Martín. La JAC y el (IDAC) contrataron dos aeronaves de la aerolínea Air Century.

Pawa Dominicana, desde hace varios años realizaba vuelos diarios entre República Dominicana, Caracas, La Habana, Aruba, Curazao, San Martín, Puerto Príncipe, San Juan y Miami, pero no podrá volar sus aviones durante los 90 días de suspensión de sus operaciones, hasta tanto cumpla con los compromisos de pago con el sistema aeronáutico nacional.

La aerolínea adeuda al Idac un millón 500 mil dólares por concepto de derechos a volar a los diferentes destinos desde los aeropuertos del país.