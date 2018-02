Faprouasd responsabiliza al presidente Medina de paro en la UASD  

El presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd), Santiago Guillermo, responsabilizó este domingo del paro de labores del gremio, al presidente Danilo Medina por no cumplir con el acuerdo que se hizo el 19 de febrero del pasado año y al rector Iván Gullón de que no haya afectado el inicio del semestre en la UASD.

Guillermo explicó que en este acuerdo quedó pautado un aumento salarial a los profesores de un 15% y solo se les aplicó un 10, y que tampoco se ha llevado a cabo el arreglo de las aulas, la reducción de secciones que se dan con más de 40 estudiantes, e iniciar un saneamiento integral de la universidad donde se respete el estatuto orgánico de la misma.

Entrevistado en el programa Detalle Semanal, transmitido por Teleradio América, el presidente de Frapouasd también acusó al rector Grullón de llevar una gestión desconectada con las problemáticas de la universidad y enfocada en el despilfarro de más de 300 millones de pesos, los cuales pueden ser usados en las necesidades reales de la universidad estatal.

Faprouasd reclama contratar cinco mil profesores que hacen falta, abrir 2 mil quinientas sesiones que no se imparten por falta de maestros, así como la readecuación de las facultades que están en estado de deterioro.

Guillermo hizo énfasis en que el 5% no es otorgado a la universidad porque este no sería manejado por el estado si no por la misma universidad y aseguró que el Gobierno, junto al Consejo de Educación Superior juega a la privatización y comercialización de la educación superior en el país para imponer un modelo empresarial.

Aclaró que la universidad tiene la capacidad y los recursos humanos e intelectuales para manejar un presupuesto mayor e ir resolviendo sus problemas, pero se necesita una intensión real de hacerlo y dejar de vivir del clientelismo político.