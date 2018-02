Fausto Mata: voy ligero con nominaciones en Premio Soberano

Comediante compite con Raymond Pozo y Miguel Céspedes

El comediante Fausto Mata, quien cuenta con tres nominaciones en Premios Soberano, dijo que espera llevarse por lo menos una estatuilla debido a que su equipo de trabajo está a la espera de la misma. De ganar en ese renglón sumaría seis las estatuillas ganadas por el comediante.

Sobre la competencia en la categoría “Programa de humor”, el que cuenta con dos nominaciones y compite con “El show de Raymond y Miguel”, dijo que va “un poco ligero” debido a que entiende que este año ha hecho un buen trabajo.

“Lamentablemente ya no hay tantos programas de humor que compitan con nosotros”, sostuvo al ser entrevistado en el programa vespertino “Famosos Inside”, que se transmite por CDN, canal 37.

Sobre sus competidores, Raymond Pozo y Miguel Céspedes, consideró que este no ha sido su mejor año y que aún están buscando la forma de abrirse otros espacios, caminos y otro tipo de público.

“Creo que una persona que se arriesgue y lo intenta tiene mucho mérito. Felicito a los muchachos esos pasos que están dando y ojalá que les funcione”, expresó Mata.

El humorista conocido como “Boca de piano”, dijo que los cambios de Pozo y Céspedes les han dejado “pequeños espacios” donde él se ha podido colar.

Sobre el enfrentamiento que sostuvo con sus pares del humor unos meses atrás, Mata indicó ya se reunieron y se solucionó, aunque, de acuerdo con sus declaraciones, Céspedes lo calificó como “desenfocado”.

“Yo siempre he sido desenfocado, lo que pasa es que lo siento lo digo, no me guardo nada, por eso me he arriesgado mucho tanto en las redes como en mi vida personal (…) soy muy abierto, muy efusivo, muy expresivo y me gusta eso. Eso me ha permitido mantenerme en el gusto de la gente y quizás en el no gusto de muchas personas”, manifestó comediante.

Cine

Fausto Mata también habló sobre su agenda en el cine y manifestó sentirse feliz porque a partir de abril o marzo se estrenará la tercera parte del film Sanky Panky.

“Esta tiene el mismo aura, la misma respiración. Han encontrado a un Tony Pascual –Pachulí-, Aquiles Correa y un servidor un poquito más maduro, ya sabemos lo que tenemos que hacer”, dijo Mata.

Sobre “El barón del cementerio”, su personaje en la película “El fantasma de mi novia”, en la que comparte créditos con Carmen Villalobos y William Levy, dijo que ha sido el más difícil que ha hecho en su carrera.

“Ese personaje es el más difícil que he hecho en toda mi vida porque dicta mucho de todo lo que he hecho. Es uno de los más caracterizado que he hecho”, reveló.

Tres horas y 45 minutos es el tiempo que se llevaba la producción para maquillar a Mata durante el rodaje de la película, razón por la cual debía llegar primero que todo el elenco.

La experiencia de Mata al lado de Levy fue interesante debido a que trabaja con unos códigos muy distintos a los que él está acostumbrado, “hacer este hibrido y tratar de buscar una armonía entre los dos estilos fue muy interesante”.

“El fantasma de novia” será estrenada en abril próximo y también será exhibida en México y Miami.

Teatro

‘Se nos zafó un tonillo” es la nueva propuesta teatral en la que actuará junto a Manolo Ozuna, Pachulí y Correa.

La calificó como un pretexto para hacer un stand-up comedy, pero dentro de un manicomio.

“Íbamosa hacer dos funciones y producto de las situaciones de los ciclones que lamentablemente azotaron a nuestro país hermano Puerto Rico, lamentablemente tuvimos que aplazar la fecha”, detalló Mata al hablar de la obra que ya alcanza su cuarta función.

El comediante dijo que abrirán dos presentaciones más para luego llevarla a Tampa, Estados Unidos, Orlando y Miami.

Mata anunció que a finales del mes en curso empezará a rodar una película infantil con Roberto Ángel Salcedo; en mayo otro film titulado “El Indio” y en junio, junto Jencarlos Canela, estará filmando otra película donde será hermano del actor cubano.