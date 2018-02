El Idac garantiza los derechos de pasajeros de Pawa

Santo Domingo.- El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (Idac) garantizó este viernes los derechos de los pasajeros que adquirieron boletos aéreos de la aerolínea Pawa, a la cual la Junta de Aviación Civil (JAC) le suspendió el Certificado de Autorización Económica que le autoriza a operar vuelos desde y hacia territorio nacional por 90 días, debido al incumplimiento en el pago de las tasas y servicios aeronáuticos y aeroportuarios.

Alejandro Herrera dijo que mediante las facultades del Estado dominicano de garantizar los derechos de los pasajeros se decidió buscar operadores nacionales, a los que les alquilaron aeronaves que posibilitaron su traslado a sus respectivos destinos, logrando trasladar cerca de 500 pasajeros.

“Garantizar el derecho de los pasajeros es una obligación de nosotros las autoridades aeronáuticas. El sábado, que fue una medida que se tomó y tuvimos la previsión de que tratándose de un fin de semana largo y había una serie de pasajeros que no se iban a enterar, tuvimos la previsión de buscar operadores nacionales que nos alquilaran aeronaves y permitieran que viajaran y en ese sentido resolvimos con cerca de 500 pasajeros que fueron trasladados a su destino”, contestó Herrera a preguntas de la prensa durante un acto en el Altar de la Patria.

Asimismo, informó que el pasado jueves se designó una comisión de la JAC que irá a las oficinas centrales de Pawa para percatarse con exactitud de la realidad de la empresa, la cantidad de boletos vendidos y los pasajeros con los que se han hecho compromisos, los que han sido trasladados y los que esperan ser trasladados.

De acuerdo a una nota de prensa, Herrera dijo que si asumen la versión dada por Pawa, de que son cerca de 12 mil los pasajeros varados, “entonces la situación financiera es peor, porque ya ese es un dinero que no ha entrado, no han viajado y tampoco lo ha reportado a la autoridad en término de lo que es la tasa aeronáutica y la tasa aeroportuaria”.

Reiteró que la suspensión se trata de una medida preventiva que habilita a la ley dominicana y que la ejecutaron dentro de sus facultades, para prever situaciones mayores y para preservar la salud del sistema aeronáutico.

Herrera indicó que la razón por la que se llegó a la lamentable medida no es otra que preservar la buena salud del sistema aeronáutico nacional, por tratarse de un sector de cumplimientos y obligaciones, y que quien no esté en condiciones de asumir esas responsabilidades no puede participar.

“Por decisión de la Junta de Aviación Civil, el 26 de enero se aplicó la resolución 12- 2018 de fecha 26 de enero del presente año, que contó con el apoyo del IDAC y el voto unánime de los miembros, y que consiste en la suspensión por tres meses del certificado de autorización económica de esta empresa. Una vez tomada esta medida, la empresa tiene diez días para presentar alegatos. Estamos todavía dentro de ese plazo, no obstante, la JAC, ha tomado las debidas precauciones para que los derechos de los pasajeros que han sido afectados o perjudicados por esta medida sean resguardados”, aseguró el titular del IDAC a los comunicadores que le abordaron al finalizar una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

Explicó que el sistema aeronáutico es estandarizado y que todos los agentes que en él participan deben cumplir normas locales e internacionales para poder operar, y que solo al IDAC la empresa que administra la aerolínea Pawa le adeuda un millón y medio de dólares en compromisos atrasados de la tasa aeronáutica.

“Repito, se trata de una medida preventiva que habilita a la Ley 491-06 sobre Aviación Civil y que la hacemos dentro de nuestras facultades para prever situaciones mayores y preservar la salud del sistema aeronáutico. Fue una medida inminente que tuvimos que tomar para preservar el sistema. Ellos han expresado el interés de atender los requerimientos, y esa decisión de la JAC lo que busca es que la empresa cumpla con esos compromisos”.

El funcionario aeronáutico dejó claro que el operador aéreo pagaba “religiosamente” sus cuotas, pero que a mediados del año pasado entró en una etapa de receso de sus obligaciones, por lo que se vieron en la necesidad de tomar la medida que se ha conocido públicamente.

“Nos vimos obligados, como autoridad, a tomar la decisión. Quiero que sepan que esta es una decisión dolorosa que no nos interesaba tomar, pero por la salud y el buen desempeño del sector aeronáutico estuvimos obligados a solicitar, aprobada a unanimidad en una reunión extraordinaria de la Junta de Aviación Civil”, acotó.

Herrera ofreció sus declaraciones a la salida del Altar de la Patria, donde junto a otros funcionarios del IDAC, empleados, invitados especiales y estudiantes de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA) depositaron una ofrenda floral en el Altar de la Patria como parte de las celebraciones del Mes de la Patria.