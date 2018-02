De regreso al Soberano… luego de una larga ausencia

Alina Abreu, José Antonio Rodríguez y Alfonso Rodríguez tenían hasta una década sin recibir nominaciones

“Dale vieja dale” es uno de los éxitos del 2017. Como prueba irrefutable, revitalizó al merenguero Toño Rosario y le dio el pase para entrar con fuerza a la lista de nominaciones de los premios Soberano, por primera vez desde el 2012.

Hace un lustro el intérprete compitió con sus hermanos, Los Rosario, con Eddy Herrera, Héctor Acosta y Miriam Cruz, quien al final se llevó la estatuilla en disputa (Orquesta del año).

Casualmente, este año, estos mismos merengueros integran esa categoría.

Cuando los galardones aun eran conocidos como Casandra, en el 2008, Alina Abreu recibió las que fueron sus últimas postulaciones en el galardón más importante del arte en la República Dominicana. Una década después, es con La Bayadera que está de regreso en los mismos dos apartados que ostentó: Coreógrafa y Producción Escénica:

Otro nombre que estuvo ausente por un largo tiempo entre los nominados al premio, es el director, guionista y actor Alfonso Rodríguez, quien en el 2009 se llevó cuatro estatuillas con su cinta Yuniol, incluida Director del año.

Sin embargo, la presencia de Rodríguez en esta ocasión tiene una peculiaridad y es que su mención es en la categoría de Actor del año, por su trabajo en la película Luis. Es la primera vez en su trayectoria que es nominado en este apartado.

El ex ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, también ha tenido un buen regreso gracias a su nuevo álbum musical, Una más. Con esta producción terminó su ausencia en los Premios Soberano, desde el año 2010, cuando La travesía, de Juan Luis Guerra, se impuso ante su Me quiere… no me quiere, como Espectáculo del Año.

Ese mismo año, también marcó la última nominación de la cantante lírico Pura Tyson, quien por sus trabajos realizados en el 2017 comparte la candidatura (Cantante lírico) con Nathalie Peña Comas, Paola González, Glenmer Pérez y Enrique Pina.

Del Grammy latino al Soberano dominicano

Si entre las 46 categorías de este año hay una que está integrada por artistas totalmente distintos a los de los últimos dos años, es Orquestador y/o arreglista, la cual marca el retorno de Manuel Tejada a la competición.

Tejada, cuya última vez en el Soberano fue hace siete años, estuvo nominado al Grammy Latino el pasado noviembre, por su trabajo en el álbum de Nathalie Peña Comas, titulado Ave María.

Otro que su mención y presencia en los Latin Grammy lo trajo directo a las nominaciones del galardón dominicano fue el cantante urbano “Lápiz Consciente”. En el 2014, Avelino Jr. Figueroa, nombre de pila, compitió con Ilegales, El Poeta Callejero, Vakeró, quien resultó ganador, y Mozart La Para, el único del grupo que se mantiene en la competencia este año.

La música tuvo mayores regresos

La mayor cantidad de figuras que regresaron a la lista de nominados se registra en la música. Además de los antes mencionados, estuvieron ausentes, desde el 2013, el dúo Tercer Cielo, ceremonia en la que resultaron ganadores. Desde el 2014, cuando fueron nominados por su trabajo en el 2013, están David Kada, Revelación del 2013 por su desempeño en el 2012, y Joe Veras, por su popular “El cuchicheo”.

En los arreglos, Antonio González, quien en el 2013 recibió el Premio Ascap, regresó en esta oportunidad al ruedo competitivo con una nominación.

Por otro lado, las voces detrás del micrófono, reconocidas en la categoría Locutor del año, también cuentan con la vuelta al juego de Antonio González y Gustavo Olivo, quienes tuvieron en competencia en el 2013 y 2014, respectivamente.

Los premios Soberano serán entregados el 20 de marzo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional “Eduardo Brito”, organizados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y la Cervecería Nacional Dominicana.

En las tablas y la pantalla grande

En el último año, la presencia en la pantalla grande de Julieta Rodríguez se ha acentuado, por lo que se ha hecho merecedora de la postulación que la Asociación de Cronista de Arte le otorgara el pasado lunes. Fue en el 2012 la última vez que la nominaron, alzándose como ganadora en la categoría Actriz de Cine. Ese año solo competían ella y Olga Buccarelli. Por otro lado, el bailarín Maikel Acosta no había sido nominado desde el 2013, mientras que la polifacética Cecilia García no estaba presente desde el 2014, en esa ocasión como actriz de cine y de teatro. Acroarte la acaba de nominar por su actuación en la producción teatral Al final del arcoíris, la cual está en competencia como Obra del Año.