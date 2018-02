Luis Polonia se disculpa; dice se dejó llevar de su fanatismo y que estaba tomado

ME DISCULPO DE MI FANATICADA DOMINICANA pic.twitter.com/W8BUStfUWD — Luis Polonia (@LPolonia22) February 1, 2018

El ex pelotero Luis Polonia se disculpó este jueves con su fanaticada por los insultos que profirió contra los jugadores de los Tigres del Licey, al éstos alegadamente rehusarse a acudir a la Serie del Caribe como refuerzos de las Águilas Cibaeñas, en representación del país.

A través de un video que colgó en sus redes sociales, Polonia, quien dijo en otro video, palabras obscenas e impublicables, atribuyó sus declaraciones a “que se dejó llevar por su fanatismo”.

Sin embargo, dejó claro que su disculpas no eran para los jugadores del conjunto azul, porque eso “son ellos”. “No me siento mal, no me siento mal por lo que dije del equipo de los Tigres del Licey porque en verdad eso son ellos, no son más de ahí”.

En el video, Polonia está sentado en un balcón, vestido con un poloshirt negro y una bermuda del mismo color.

Palabras de Luis Polonia

“Hey mi gente, buenas tardes, de este lado Luis Polonia, quiero pedirles disculpas a toda esa fanaticada de República Dominicana y a toda esa gente que tiene esa gran admiración por la persona de Luis Polonia. Yo sé que anoche quizás se me metió el fanatismo y me desahogué, comencé a tomar, comencé a disfrutar del juego y quizás en las redes dije algo anoche que nunca debió haber pasado, nunca debió de haber salido algo así de mi persona, pero ustedes tienen que entender que a veces uno se sale de sus cabales, tú me entiendes? y y dice cosas que quizás no debía decir, ya la cosa está dicha, ya no hay forma de darle para atrás, simplemente yo me sentí mal hoy en la mañana cuando me desperté y chequee el video como fue, chequee todo lo que está pasando en las redes. De verdad que me siento muy mal, yo tengo mucha gente que me sigue, mucha gente que yo soy su ídolo, mucha gente que idolatriza lo que yo he hecho en el campo de béisbol, son muchachitos jóvenes que son… ustedes saben que eso es lo que yo hago trabajar con muchachos jóvenes para hacerlos profesionales, y me siento dolido, muy dolido, no me siento mal, no me siento mal por lo que dije del equipo de los Tigres del Licey porque en verdad eso son ellos, no son más de ahí, pa´ comprobarlo una vez nos la hizo Anderson Hernández, de una práctica se fue, tú entiendes? Nos lo han hecho 50 mil veces, eso me dolió porque yo sabía que eso venía, cuando nosotros jugábamos, ya cuando pasábamos a la Serie Final ya a nosotros no nos importaba la Liga Dominicana, sino que nos importaba la República Dominicana, entonces estábamos preparados para ir con quien sea, para ponernos ese uniforme tricolor y representar a nuestro país, me entiende?, con esto no estoy poniéndome por debajo, ni dejando de saber que los Tigres del Licey debieron reforzar a las Águilas, no, no, el que va, va y el que no quiera ir, que no quiera ir, pero eso es algo que nosotros nos llevamos aquí dentro, porque nosotros tenemos tantos años en esto”