Homenaje a Guns N´Roses en Hard Rock Café SD

Hard Rock Café Santo Domingo, hace homenajes periódicos a las agrupaciones mundiales que hicieron historia y llevaron el rock a la cima, como Guns N´ Roses, quienes serán tributados el 02 de febrero con todos sus éxitos por la banda oficial Nightrain traída desde Atlanta para la dilecta ocasión.

Nightrain se ha especializado en desarrollar la estética, movimientos escénicos y vocalización de cada uno de los integrantes de Guns N´ Roses con la finalidad de recrear una experiencia lo más fidedigna posible a los conciertos que brindan los homenajeados.

Cabe destacar que éste ha sido el tributo más exitoso hecho en el país dado que las veces que se llevó a cabo en el pasado, convocó más de mil personas en cada una de sus funciones, verificando de esta manera la cantidad de seguidores que los intérpretes de “November Rain” tienen en Santo Domingo.

Es por ello que los asistentes a este concierto tributo podrán disfrutar de los temas “Sweet Child o´ Mine”, “November Rain”, “Welcome to The JUngle”, “Don´t Cry”, “Patience”, “Knocking on Heaven´s Door”, “You Could be Mine”, “Live and Let Die”, “Civil War”, “Rocket Queen”, entre otros muchos éxitos que construyeron la carrera de la que en su momento fue la banda de rock más importante del planeta.

Guns N´ Roses ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo desde su fundación en 1985, razón por lo que ocupa un puesto cimero en la élite dentro del rock n´ roll y por tanto en el 2012 fue inducida al salón de la fama del género.

De esta forma Hard Rock Café Santo Domingo mantiene viva el espíritu del rock en la ciudad gracias a propuestas acertadas que apelan a la memoria emocional del colectivo que se reúne en conciertos como estos para rememorar la época de oro del Rock N´Roll.

Boletas a la venta en el rockshop del establecimiento y en tix.do a RD $700 pesos por personas preventa y RD $1,000 en la puerta.