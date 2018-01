Médicos exponen quejas en asamblea del hospital Moscoso Puello

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) encabezó este miércoles una asamblea con médicos y enfermeras del hospital Moscoso Puello, en donde informó que el bloque quirúrgico, un piso de cuidados intensivos, laboratorio e internamiento serían entregados por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) el próximo martes.

“Nosotros pedimos que nos entregarán algunas áreas primero con la finalidad de dar el servicio y garantizar a esa población de a pie que no tiene otra opción que no sea esta, porque su entorno y sus posibilidades son del Moscoso Puello”, dijo Wilson Roa, después de realizar un recorrido junto al director de la OISOE, Francisco Pagán.

Aunque los médicos accedieron dar un compás de espera a las autoridades y no paralizar sus labores como habían propuesto, durante la asamblea salieron a relucir las quejas de los galenos, que como el doctor Manuel Quiñonez, manifestaron que el hospital se ha convertido en un foco de infecciones que pone en riesgo la seguridad de los pacientes y el personal de salud.

Quiñonez destacó que debido a las filtraciones en el área de medicina interna han optado por entregar los récords a los pacientes, y áreas, como la de gastroenterología, se han internado provisionalmente a 20 pacientes que deben compartir un solo baño.

En tanto, la doctora Milka Álvarez, solicitó a cada médico realizar un levantamiento con las necesidades de sus áreas de trabajo para presentarla a los ingenieros a fin de que se corrijan las fallas que pudieran existir.

“Le van a entregar una porquería como tenemos nosotros”

Durante la asamblea, agotó un turno la enfermera Agustina Recio, quien advirtió al personal de salud que no aceptarán la obra sin que estuviera del todo terminada, o de lo contrario le pasaría lo que sucedió en la Maternidad de Los Mina, en donde asegura quedaron muchos vicios de construcción.

“Ustedes no saben lo que nosotros estamos pasando, la sangre de lavandería sube cuando están lavando, eso es un desastre. Le íbamos a decir al Gobierno que eso fue una estafa, sin embargo, no nos permitieron entregar un documento cuando el gobierno fue a inaugurar, cerraron todo para que todo el que pudiera hablar no pudiera. Si ustedes esperan a que terminen le van a entregar una porquería como tenemos nosotros. Los que tienen tangas que se pongan pantaloncillos de hombres para que echen el pleito”, dijo la representante de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen), arrancando los aplausos de los presentes.