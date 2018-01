El Pachá considera que Robertico es muy “desabrido” para presentar el Soberano

El comunicador Frederick Martínez -El Pachá- calificó de muy acertado todo lo relativo a la organización de los premios Soberano, excepto por un pequeño detalle: que Roberto Ángel Salcedo (Robertico) sea uno de sus presentadores.

La objeción que el popular presentador del programa “Pégate y gana con El Pacha” le pone a Robertico es que muy “desabrido”.

Consideró que él habría sido una mejor opción para presentador el máximo galardón al arte dominicano, al igual que Milagros Germán, quien en una ocasión condujo la gala.

La Asociación de Cronistas de Artes (Acroarte) selección a Roberto Ángel Salcedo y a la actriz y presentadora Nashla Bogaert como sus presentadores.

“Hay un grupito que está predispuesto para que yo no sea presentador de los Premios Soberano, pero la elección no fue mala, creo que Milagros Germán debió ser elegida, ya que Robertico es muy “desabrió”. No obstante, Milagros Germán y yo hubiésemos pegado muy bien”, dijo de acuerdo a una nota de prensa de la producción del programa Zabala al Día que cita una entrevista que le hiciera el portal digital Al Día TV Más.

“Bueno, la verdad lo vi muy acertado y, a su vez, muy bien. Hay que resaltar que este año las nominaciones tienen rostros nuevos, nuevos nombres y sobre todo figuras de trascendencias. Considero que estos premios tienen 99% de aceptación, aunque hay algunos detallitos con un margen de error 1%. Sin embargo, los Premios Soberano han mejorado mucho”, expresó el popular animador, según la publicación.

“Felicito a todo el equipo, me extraño mucho que no está Milagro Germán, hace un gran tiempo realizó un trabajo extraordinario; considero que debieron ponerse de acuerdo con ella, puesto que, en el caso de Robertico ya ha repetido. Pienso que Nashla Bogaert puede hacer una buena combinación y, la verdad es que todo dependerá del guion”, continuó.

Sobre las nominaciones, el presentador dijo entender que se ha avanzado un poco, pero que faltan renglones a tomar en cuenta por la premiación.

“Lamento que Acroarte todavía no haya tomado en cuenta las nominaciones en el área digital dentro y fuera del país como: Medios Digitales, Comunicadores digitales, Blogueros, debido a que las noticias del entretenimiento a veces salen primero en el área digital y los artistas se mantienen informado al día”, planteó