(Décima cibaeña)

Se mueren loj inmoitale

Pero en Coppeitown no

No e veidá que caben to

A mi no me digan cuale

Pete Rose y otros tale

Veidadero pelotero

Que se dién en cueipo entero

Vladimir lo demotró

Poique a la pelota pegó

Hata dejaila en ei cuero.

Mi paí ahora celebra

Poi nuetro Vladimir Guerrero

Yo me quito mi sombrero

Y me monto en una cebra

Celebro con romo y ginebra

Recoidando to su palo

En Montreai fue un mago

Con los Angele y Oriole

Con fueiza de arró y frijole

Pa hoy merecei loj halago.