Orquesta austríaca Wiener Akademie por primera vez en RD

La Fundación Sinfonía anunció la presentación de la orquesta Wiener Akademie, conocida por tocar con instrumentos de época, tales como timbales barrocos, trompetas naturales, cornos naturales e instrumentos de cuerda con cuerdas de tripa y arcos diferentes.



Los conciertos de la agrupación serán los días martes 6 y miércoles 7 de febrero próximo, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con las sinfonías No. 1 y No. 3 “Eroica”, y la obertura “Las Criaturas de Prometeo”, Sinfonía No. 8 y No. 7.

El anuncio de los conciertos de Wiener Akademie lo hicieron por Margarita Miranda Mitrov y Eduardo Villanueva, ambos miembros del Comité Artístico de Sinfonía, quienes resaltaron que es la primera vez que esta orquesta austríaca trae su arte a la República Dominicana.

La orquesta fue fundada en el año 1985 por Martin Haselböck, solista de órgano, director de orquesta y de ópera austríaco. Además de tocar instrumentos de época, se distinguen porque las cuerdas y los vientos que utilizan son copias de los auténticos del siglo XVIII.

En 2014, el maestro Haselböck inauguró una nueva serie de conciertos, Resound Beethoven, en Viena, con la orquesta Wiener Akademie interpretando las sinfonías de Beethoven en los mismos teatros donde fueron estrenadas y, desde el año 2017, esta serie de conciertos está siendo llevada a todas partes del mundo.

El anuncio fue realizado durante un encuentro, con la participación de Margarita Copello de Rodríguez, presidente de Sinfonía.