Vladimir Guerrero: “Ahora sí me lo creo”

La “Tormenta de Don Gregorio” tendrá su nicho en Cooperstown en julio al ser seleccionado con el 92.9% de los votos

“Mi pueblo Don Gregorio, lo logramos”. Fueron las primeras expresiones de Vladimir Guerrero en su cuenta de Twitter @VladGuerrero27 tras recibir la noticia de su escogencia para el Salón de la Fama de Cooperstown. Vladimir recibió el 92.9% de los votos (410 papeletas de 424) por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. El año pasado, en su primera nominación obtuvo el 71.7% de los sufragios del mínimo que se requiere para ingresar al nicho de la inmortalidad, que es el 75%.

“Ahora sí me lo creo”, dijo Guerrero durante una transmisión en vivo para CDN y CDN SPORTSMAX desde la ciudad de Nueva York. “Ahora me pueden felicitar. El año pasado no quería que lo hicieran porque no fui seleccionado. Me siento bien contento. Ahora a llevar la bandera dominicana bien en alto para Cooperstown”, agregó. Guerrero se convirtió en el tercer dominicano que llega al Salón de la Fama. Se une a los exlanzadores Juan Marichal, escogido en 1983 con el 83.1% de los votos, y Pedro Martínez, en 2015, con 91.1%.

“Me siento extremadamente orgulloso. En estos momentos hay pocas palabras para describir el orgullo y la satisfacción que me da el ver a Vladi en el Salón de la Fama, aunque injustamente en un segundo año. A mi entender, él debió entrar el año pasado”, dijo Martínez vía telefónica. Pedro manifestó que la escogencia de Guerrero es una “bendición” para la República Dominicana en pleno inicio de año 2018.

“Le damos gracias a Dios por este año, por este 2018 que llegó con un buen regalo para toda la República Dominicana y para todos nosotros lo que sabemos lo que ha sido Vladimir Guerrero para nuestro país y para nuestro béisbol. Me siento orgulloso porque fui parte de su vida, de su carrera y ahora tenerlo como compañero en Cooperstown como equipo inseparable es algo grandioso”, indicó el tres veces ganador del premio Cy Young en las Grandes Ligas.

Guerrero bateó .318 en su carrera, el cuarto mejor promedio de bateo desde 1969, detrás de los también inmortales Wade Boggs, Tony Gwynn y el panameño Rod Carew. Además, conectó 449 jonrones, empujó 1,496 carreras en una carrera de 16 temporadas en Grandes Ligas con los Expos, Angelinos Vigilantes y Orioles.

El domingo 29 de julio será el acto de exaltación en el pequeño poblado de Cooperstown, Nueva York.

Presidente Medina lo felicita

Las redes sociales se hicieron eco de la exaltación de Vladimir al Salón de la Fama. El presidente Danilo Medina, quien se encuentra en Suiza, sacó de su tiempo para felicitar al exjugador.

“Felicitamos a Vladimir, el tercer dominicano que tiene el honor de entrar en al Salón de la Fama, por su destacada labor durante 16 años en las Grandes Ligas. A todos los dominicanos nos llena de orgullo que lleve nuestra bandera hasta lo más alto”, escribió el mandatario.

La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández también se unió al regocijo de Guerrero.

“Nuestro país se desborda de orgullo con la exaltación de Vladimir al Salón de la Fama de Cooperstown. Tu carisma, tu pasión y entrega al béisbol te han valido ser elegido como un inmortal de este gran deporte”, expresó. En tanto, el ministro de Deportes, Danilo Díaz, escribió: “Todo el pueblo celebrando la inmortalidad del tercer dominicano seleccionado para formar parte del Salón de la Fama de Cooperstown, la Tormenta de Don Gregorio, nuestro Vladimir Guerrero. Orgullo dominicano, felicitaciones”.

Felicidad en Don Gregorio

Las calles de Don Gregorio fueron tomadas por los residentes de esa comunidad para celebrar la exaltación de Guerrero, y que estuvo encabezada por su hijo, Vladimir Guerrero Jr.