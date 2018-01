Rickets sobre Sammy: “No hay nada nuevo”

Todo indica que la relación entre Sammy Sosa y los Cachorros de Chicago no tendrá un entendimiento definitivo.



Ayer, el presidente de los Cachorros, Tom Rickets, dejó entrever que la situación con el extoletero criollo está en un punto muerto.

“Nada”, fue la primera respuesta que ofreció Rickets a la prensa al cuestionarlo sobre un posible entendimiento entre ambas partes.

“No he conversado con él (Sosa). No hay nada nuevo”, agregó el alto ejecutivo de los campeones de Grandes Ligas de la temporada 2016 ante un posible encuentro con el “Bambino del Caribe”.

Recientemente Rickets dijo que Sammy deberá “poner todo sobre la mesa” en lo que respecta al posible uso de sustancias prohibidas durante la estancia de este con los Cubs. La visita de Rickets forma parte de un periplo que realiza todos los años, donde comparte con los prospectos de ese equipo que entrenan en la academia de Boca Chica.