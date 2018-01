Abogados piden a jueces que no arresten a Lula

PORTO ALEGRE, Brasil. Los abogados de Luiz Inacio Lula da Silva pidieron a los jueces que no encarcelen al expresidente si su condena es ratificada el miércoles.



Un documento de la defensa presentado el lunes por la noche y al que tuvo acceso The Associated Press revela que da Silva apelará a tribunales superiores si no se anula su condena a nueve años y medio de prisión.

De ser ratificado el veredicto, el expresidente tal vez no podría presentarse en las elecciones presidenciales de octubre. Por el momento, da Silva encabeza todas las encuestas.

“Ante la remota posibilidad de que se rechacen todos los pedidos, pedimos que se garantice al acusado el derecho de apelar a los tribunales superiores en libertad”, dice el documento.

Los fiscales han dicho que da Silva no debe ser arrestado inmediatamente si los jueces ratifican la condena.