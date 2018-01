(Décima cibaeña)

Hillary quedó en hilacha

Frente a don Trump ei travieso

No le dejó nada ileso

A la Clinton vivaracha.

Dizque usaron rusa hacha

Con filo también pa’ Oprah

Que sabe mucho de sopa

Y de enchinchai contra Irak

Mirando un poco pa’atrá

Ya se tan bucando otra.

Gran humanita quej Oprah

Gozando con vei caei

Bomba poi pila, a granei

En Irak, y no fue ópera

Tampoco paseo con ropa

De aquella horrible invasión

Pero hablemo de eleición

Y de billetico veide

En televisión no pieide

Como soidado en telón.