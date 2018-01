David Ortiz y Pedro Martínez ansiosos por aportar al éxito de los Medias Rojas

MASHANTUCKET, Conn. – Dos leyendas de los Medias Rojas están ansiosos por aportar al éxito del equipo en el 2018.

David Ortiz ya no va a dar batazos oportunos. Pedro Martínez no volverá a tirar cambios devastadores. Pero en el evento invernal que organizan anualmente los Patirrojos para compartir con su fanaticada, ambos dominicanos dijeron estar dispuestos a compartir sus perspectivas, conocimientos, experiencia, carisma y el respeto que infunden cuando entran a un clubhouse o a un terreno de práctica.

En el 2017, su primer año como jugador retirado, Ortiz optó por mantenerse fuera de vista, pero ahora está listo para emprender el rol multifacético que los Medias Rojas anunciaron en septiembre.

Martínez, quien fue contratado como asistente especial por los Medias Rojas en el 2013, ha sido un ejemplo para Ortiz con respecto a las formas en que puede apoyar a la organización que tanto quiere después de retirarse como jugador.

“Siempre voy a ser franco, como este tipo”, dijo Ortiz acerca de Martínez. “Trato de hacer las cosas como Pedro. Hay muchos muchachitos en este equipo. Jugué con ellos y tienen una buena relación, pero se trata de trabajar en equipo. La experiencia que tenemos, de alguna manera la podemos compartir con todos ellos. Pero al final de día, se trata de lo que quieras ganar de una experiencia y lo bueno que quieras llegar a ser.

“Voy a estar por ahí, como mi compradre, compartiendo experiencias y tratando de que este club sea mejor”.

En algún momento de los entrenamientos, se espera que Ortiz se vuelva a poner el uniforme con el número 34. ¿Se le hará raro ponérselo por primera vez desde que se retiró como jugador?

“Creo que eso va a ser lo bueno. Siempre me encantaba ver a [Martínez] venir bien arreglado, para entrenar un poco, sudar un poco y ayudar a los muchachos”, dijo Ortiz. “Los muchachos siempre tienen preguntas y nosotros siempre vamos a tener respuestas. Es cuestión de compartir la experiencia, porque de eso se trata el juego”.

Aunque Martínez ha estado a gusto con su rol ambulante en los últimos años, en el cual ha trabajado con lanzadores en distintos niveles de la organización, el Salón de la Fama presiente que estará más involucrado con el equipo grande en el 2018. En particular, Martínez estará presente para ayudar al nuevo coach de pitcheo del club, Dana LeVangie, quien era el cátcher del bullpen de los Medias Rojas cuando el quisqueyano lanzaba por el equipo.

“Soy muy flexible y siempre he invertido mi tiempo con los Medias Rojas dependiendo de lo que necesiten”, dijo Martínez. “Será lo mismo, con la excepción de que probablemente estaré más ocupado dado que tenemos un nuevo manager y un nuevo coach de pitcheo.

“Nunca pensé que sería parte de eso, pero lo tengo que hacer porque Dana no solamente es un coach de pitcheo sin experiencia, sino que también es mi amigo y no quiero que tenga problemas. Si tengo que sacrificar un poco más de mi tiempo para asegurarme de que le vaya bien y que todo le esté saliendo como debe y que los muchachos confíen en él, lo voy a hacer. Siempre le he sido fiel a los Medias Rojas”.

Aunque ya no aporten a las victorias de manera directa como lo hacían cuando eran jugadores, Ortiz y Martínez están dispuestos a hacer lo que puedan para ser una presencia positiva.

“Ya veremos cómo se dan las cosas”, dijo Ortiz. “Hay un coach de instructores que son los reponsables de lidiar con los jugadores. Hay límites en lo que podemos hacer, pero estamos aquí para ganar, ¿me entienden? Todos sabemos que este señor y yo vivimos para esta organización que haremos lo necesario para ayudarlos a ganar juegos. Definiivamente en algún momento se van a definir nuestros papeles y por ahí seguimos”.