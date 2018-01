Un Todos contra Todos muy pasado por agua

Ayer, por segunda vez, se suspendió la jornada completa en la semifinal. Licey y Águilas llevan ventaja sobre los Gigantes y Leones del Escogido

Lluvia cruel. Ese es el nombre del tema que aplica a la perfección por lo que acontece en este Todos contra Todos, uno de los más afectados por suspensiones en la historia reciente de la pelota invernal dominicana.

La jornada de ayer se suspendió por completo debido a los fuertes aguaceros en la ciudad capital, sede en el Estadio Quisqueya Juan Marichal del encuentro entre Tigres del Licey y los Leones del Escogido, y en San Francisco de Macorís, donde las Águilas Cibaeñas visitaban a los Gigantes del Cibao.

El encuentro entre Águilas y Gigantes se detuvo en el cierre del tercer episodio, empatado a una carrera y con los Gigantes con hombres en primera y tercera y un out. Como el partido no era oficial, debido a que no se habían completado las cinco entradas reglamentarias, este se reanudará como juego nuevo este viernes 19 a partir de las 7:30 de la noche.

En caso de que hubiese sido oficial, había que continuarlo en las mismas condiciones que se detuvo, tal y como lo señala el reglamento de la etapa semifinal, el cual obliga a que se completen todos los choques debido a la importancia de los mismos. En el Quisqueya no se llegó a tirar un lanzamiento y Tigres y Leones también se verán las caras este viernes a la misma hora, 7:30 de la noche.

Es la segunda ocasión en el Todos contra Todos que se suspende la jornada completa. La primera fue el pasado día siete de enero, domingo, cuando debieron medirse Águilas y Tigres en el Quisqueya y Escogido y Gigantes en el Julián Javier de San Francisco de Macorís.

El primer partido afectado por lluvia fue el 26 de diciembre del año pasado, martes, cuando estaban pautados para jugar Águilas y Escogido. Al día siguiente fue el incendio que arrasó con el Séptimo Cielo del Estadio Quisqueya e impidió que jugaran Gigantes y Escogido y también al día siguiente Águilas y Licey.

Luego, el 30 de diciembre no se pudo realizar el encuentro entre Gigantes y Licey en el Quisqueya, que en esta campaña ha recibido más agua que nunca, presenta una situación complicada en sus jardines y también con su lona.

El pasado domingo 14 tampoco pudieron jugar Escogido y Gigantes en San Francisco y el encuentro entre Águilas y Licey arrancó a las 7:30, dos horas y media después de la hora inicial, por toda el agua que castigó los predios del Quisqueya.

Situación cerrada

Los Tigres encabezan el Todos contra Todos con foja de 9-6, con un número mágico de dos para avanzar a la final por tercera campaña seguida con tres partidos pendientes al igual que el resto de sus rivales. Cualquier combinación de victoria y derrota de los azules con los Gigantes, que están en el tercer lugar, les da su pase a la última etapa.

Las Águilas (8-7) están en el segundo peldaño, a uno del Licey y con un número mágico para ir a la final de tres. Los amarillos se enfrentan hoy (a las 2:00 p.m) y mañana (7:30 p.m.) a los Tigres en el Quisqueya.

Los Gigantes (7-8) están en el tercer puesto, a uno de las Águilas, y obligados a ganar al menos sus siguientes dos compromisos contra los Leones (6-9) y abrigarse a la esperanza de que Licey barra a las Águilas en sus dos choques consecutivos para así desplazar a sus vecinos del Cibao del importante segundo puesto.

El Escogido es quien está en la posición más difícil, no así imposible porque se ha visto de todo en la pelota, pero no deben perder uno y que se den una serie de combinaciones propias de genios como Newton y Baldor. De todas formas, es un club que pelea hasta el final.

Quedan tres fechas para finalizar el Todos contra Todos, lo que no se sabe es si se completarán de hoy al viernes o habrá que seguir extendiendo el calendario, porque hasta ahora la lluvia ha sido cruel.