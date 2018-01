Siguiendo con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha ganado fama de racista, tras medios publicar que quiere que a su país emigren noruegos, no haitianos, salvadoreños y africanos -lo cual niega-. Los noruegos son casualmente blancos, mientras que los demás no lo son. Este episodio recuerda a Trujillo, quien quería que en nuestro país se estableciera gente blanca para “mejorar la raza”, por lo que acogió a judíos que huían del nazismo. A la era Trump le quedan teóricamente tres años, pero podrían ser más pues no puede descartarse su reelección. ¡Cuánto más quedará por ver del “peculiar” estilo del hombre que fue el principal sorprendido de ser electo presidente del país más poderoso del mundo!