Chelsea Manning presenta su postulación para Senado de EEUU

NORTH BETHESDA, Maryland, EE.UU. (AP) — Chelsea Manning, transgénero y ex analista de inteligencia del ejército estadounidense condenada por filtrar documentos confidenciales, pretende postularse para el Senado de Estados Unidos en Maryland.

Manning, de 30 años, presentó la documentación para su candidatura ante la Comisión de Elecciones Federales de Estados Unidos el jueves y en ella registró un apartamento en North Bethesda como su dirección.

Será candidata por el Partido Demócrata y posiblemente enfrente en las primarias al senador del mismo partido Ben Cardin, que ha ocupado el puesto en dos periodos y amplio favorito para obtener su reelección.

Manning fue condenada por filtrar información confidencial y pasó más de seis años en prisión.

Conocida como Bradley Manning cuando fue arrestada en 2010, la ex analista fue condenada por filtrar más de 700.000 documentos militares y del Departamento de Estado al sitio web WikiLeaks. Ha sido acusada como traidora, así como elogiada por su acto heroico.

Manning anunció que era transgénero luego de recibir su sentencia por 35 años en prisión. Poco antes del término de su mandato el año pasado, el ahora ex presidente Barack Obama conmutó su condena.

La organización mediática conservadora Red Maryland fue la primera en informar sobre la intención de Manning de postularse. The Associated Press no pudo contactar a la ex analista para que comentara al respecto.

Sue Walitsky, vocera de Cardin, no contestó de momento una llamada en busca de comentarios. Tampoco lo hizo Fabion Seaton, portavoz del Partido Demócrata en Maryland.

Mannig no sería la primera transgénero en buscar un escaño en el Congreso.

Kristin Beck, una marina retirada de la fuerza especial SEAL, quien también es transgénero, no quitó del cargo al representante Steny Hoyer en las primarias demócratas de 2016. Beck obtuvo sólo 12% de los votos.

“Fue demasiado para mí postularme para el Congreso”, dijo Beck en una llamada telefónica el sábado. “Debería de haberme postulado por algo más bajo. Ella (Manning) bien podría postularse para la presidencia”.

Beck señaló que Manning está montando un “truco publicitario”.

Manning estuvo detenida en una prisión de Fort Leavenworth. Kansas, donde intentó en dos ocasiones suicidarse, de acuerdo con los abogados.

La decisión de Obama de conmutar la condena de Manning a siete años en prisión recibió muchas críticas por parte de miembros del Congreso y de otras personas. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, consideró que la acción era “simplemente indignante”.