Decenas de motoconchistas se manifestaron de manera pacífica este viernes frente a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre-DIGESETT=AMET, por los supuestos abusos que cometen los agentes en su contra y pidieron que la primera licencia se les conceda gratis .

Uno de los participantes en la protesta señaló que son detenidos con frecuencia por la falta de licencia y cuestionó que las autoridades no le den gratis el primero de ese documento.

“Entonces nosotros somos los mayores consumidores, nosotros no le pedimos subsidio al Gobierno, porque nosotros no recibimos subsidios, pero si tienen que darnos facilidades con la licencia, porque en tiempo de elecciones la cédula la dan gratis y por qué a nosotros no nos pueden dar la primera licencia gratis”, dijo el representante de los motoconchistas.

Dijeron que son padres de familia y que lo que consiguen no pueden estar gastándolo en pago de multas.

En el lugar fueron apostados varios agentes policiales y de la Amet para mantener el orden.

Una comisión está reunida con el subdirector y el vocero de la AMET, coroneles Gómez Geraldino y Tejeda Baldera,respectivamente.