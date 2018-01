Propone un pacto político por las leyes electorales

El dirigente del PRM plantea, además, que no se debe permitir ni un solo ilegal en la República Dominicana

El dirigente y aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, propuso ayer al presidente Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) un pacto político que permita aprobar en base al consenso la ley de partidos y agrupaciones políticas y la ley electoral. Dijo que el PLD debe entender que el tema de la ley que regulará la vida interna de los partidos políticos no solo le atañe a esa organización sino a todos los partidos porque impacta todo el sistema político.

“El consenso nacional para proteger los partidos políticos está con el padrón cerrado. Yo espero y se lo he sugerido al presidente de la República que debe haber un pacto democrático para que haya entendimiento, haya paz y podamos afianzar la democracia”, expresó Abinader.

Fue reiterativo en que está abierto al consenso y que como ya se ha acordado en más de un 90% la ley de partidos “se debe buscar ese punto de la ley sobre el padrón abierto y el padrón cerrado”.

Consideró como preocupante la declaración del presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, en el sentido de que si la ley de partidos no se aprueba antes de agosto de este año no podrá entrar en vigencia para las elecciones del 2020.

“Reitero mi llamado al PLD y al presidente de la República y al presidente de su partido, para lograr un consenso con toda la oposición, porque no es un tema de ellos solamente, es un tema que los afecta a ellos, pero afecta toda la oposición y todo el sistema democrático y tiene que ser aprobado de consenso. Por eso reitero mi llamado al consenso para aprobar esa ley”, reiteró.

Abinader sostuvo que el expresidente Hipólito Mejía ha dicho que a pesar de que es partidario del padrón abierto, respeta la decisión de su partido de que se use el padrón cerrado.

El excandidato presidencial del PRM en las pasadas elecciones emitió sus declaraciones en el marco del Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe. Abinader estuvo acompañado de las diputadas Josefa Castillo y Elsa de León, así como de la exalcaldesa de La Guáyiga, Kimberly Taveras. El equipo de entrevistadores lo encabezó el director de elCaribe, Osvaldo Santana, y lo integraron el subdirector, Héctor Linares; el jefe de Redacción, Héctor Marte, y la editora del portal elcaribe.com.do, Sandra Guzmán.

Preocupado por migración haitiana

El aspirante a la candidatura presidencial del PRM advirtió a las autoridades que en el país no debe haber un solo extranjero ilegal. “Ni haitiano, norteamericano, ni ruso, ni venezolano, ni de ningún otro país”, subrayó. Dijo que en la República Dominicana hay un desorden migratorio y llamó a aplicar de manera estricta la ley que regula la materia.

“Ningún gobierno debe permitir ningún ilegal en la República Dominica. Ningún gobierno organizado, ningún Estado moderno puede permitir ninguna persona ilegal en su territorio y eso no se debe permitir en la República Dominicana”, sentenció.

Igualmente, llamó a la comunidad internacional a dar apoyo a Haití ya que la República Dominicana no puede cargar sola con el problema del vecino país.

Abinader dijo que el caso de las parturientas haitianas en hospitales dominicanos es insostenible para el fisco. “Eso es insoportable para la economía dominicana, eso no es posible y la comunidad internacional tiene que establecer hospitales controlados por ellos, y establecidos por ellos en el mismo Haití, no pueden dejarnos esos problemas a nosotros, eso es insostenible e insoportable para el fisco dominicano”, subrayó el dirigente del PRM.

Abinader calificó como un desorden migratorio la situación de los ilegales. “Tenemos que darle especial atención a las fronteras para que no haya contratación de personas indocumentadas como empleados”, apuntó.

Dijo que el presupuesto del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) es mayor que el del Metro y ahí “hay una mafia, que no es nueva, pero parece que se ha incrementado”.

El aspirante a la candidatura presidencial del PRM señaló que es necesario dignificar el salario de los militares para exigirles calidad. “Nosotros somos un país pobre que no podemos sostener esa inmigración de ningún país”, señaló Abinader.

Plan nacional contra la corrupción

El dirigente del PRM explicó que ha presentado su propuesta de un plan nacional contra la corrupción en varios organismos empresariales y que continuará haciéndolo. “Esto no es fácil, pero la hicimos para el país y la tenemos ahí”, dijo Abinader. Agregó que uno de los grandes obstáculos que tiene la República Dominicana para desarrollarse es su debilidad institucional. “Una justicia parcializada políticamente, un Ministerio Público que debe ser independiente, pero lo principal es la justicia porque un país sin una justicia independiente, eficiente y honesta no se va a desarrollar”, expresó Abinader.

Dijo que como hombre público espera que el país le dé la oportunidad de servirle y que desde donde esté defenderá la independencia de la justicia. “Vamos a seguir insistiendo y ojalá que el Gobierno en algún momento diga que sí van a hacer un gran pacto”, señaló y significó que hasta ahora no ha tenido receptividad del Gobierno sobre su propuesta anticorrupción. Explicó que la independencia del Ministerio Público solo puede lograrla el presidente de la República designando a una persona independiente en el cargo.

Seguirá apoyando a la Marcha Verde

Luis Abinader dijo que la Marcha Verde es el resultado de una indignación colectiva por la corrupción y la consecuente impunidad. Consideró que ha sido un movimiento muy positivo del año 2017 y que “este país no es el mismo después de la primera marcha verde del 22 de enero del 2017”. Dijo que seguirá apoyando las ideas que dieron origen al movimiento social contra la corrupción y la impunidad. “Nosotros no somos los líderes de la Marcha Verde y hemos determinado que no estaremos ni delante ni detrás, sino en el medio apoyando esas ideas”, sostuvo. Sobre las perspectiva del país para este año dijo que contrario a lo que dice el Gobierno no se siente optimista por el alto endeudamiento. Dijo que no es cierto como dice el Gobierno que el 2017 fue un buen año para el país. Afirmó que los indicadores señalan retroceso en el sector salud, educación y los niveles de pobreza. “Estoy pesimista por los niveles de endeudamiento que tiene el país a pesar de que este país sí podría crecer de manera sana y dar un salto enorme, pero se necesita una política de gasto público de calidad”, dijo. Reiteró su propuesta de que en un gobierno suyo los guardias y policías devengarían un salario mínimo de 500 dólares y que ese es el promedio del sueldo de los policías en América Latina. Argumentó que en los países que han logrado desarrollarse los servidores públicos que tienen mejores salarios son los policías y profesores “porque unos nos cuidan y otros nos educan para el futuro”.

Favorece que siga el voto preferencial

El dirigente del PRM dijo que favorece el voto preferencial tanto para los regidores como los diputados. Sin embargo, dijo que es válida la preocupación de las autoridades electorales sobre las dificultades que podrían presentarse en el 2020 con la aplicación del voto preferencial para los regidores. En ese sentido, dijo que no tiene ningún tipo de inconveniente en que se decida aplicar o no el voto preferente para el sector municipal. Dijo que es un tema que debe ser bien ponderado y escuchar las preocupaciones de la JCE para decidir lo más conveniente. Sobre sus proyectos de gobierno, el aspirante a la Presidencia de la República dijo que construirá cuatro grandes presas que impulsarán el suministro de agua potable y la producción agrícola. Esas presas serían Monte Grande, el Alto Yuna, dijo que esa inversión además de aportar agua potable evitaría las inundaciones del Bajo Yuna que son un problema permanente para los habitantes de esa zona. Otra presa sobre el río Amina en Mao, Valverde, y la cuarta de Joca, en Elías Piña.

Candidatura

Yo tengo mi forma de expresarme, Hipólito tiene la suya y la expresión libérrima de los miembros del PRM va a escoger su candidato”.

Feminicidios

Los feminicidios son un grave problema social que deja una secuela de tragedias y es uno de los graves problemas que hay que enfrentar”.

Estilo

Mi personalidad no me permite decir, ni es mi forma, sobre mi posición como candidato; usted ha visto lo que dicen las encuestas”.