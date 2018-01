Un joven que dice ser uno de los autores del tema “De boca” que interpretan los urbanos Musicólogo el Libro, El Mayor Clásico, y Quimico Ultramega y el boricua Almighty, advirtió que demandará al primero de los cantantes por presunto plagio del sencillo.

Durante una visita a elCaribe, Joan Manuel Vásquez Ramos, de 18 años, advirtió que también llevará a la justicia a la Oficina Nacional de Derecho del Autor –Onda- por haberle registrado el tema a dos personas diferentes. El otro joven que dice escribió el tema es Cherimi Antonio Geraldino Santana, quien interpuso una demanda en contra del grupo de urbanos.

“La Onda no está haciendo su trabajo porque no es posible que un mismo disco se legalice más de una vez (…) no están haciendo su trabajo, pese a que los impuestos que cobran están demasiado caros”, sostuvo Vásquez Ramos.

En cuanto al intérprete de “Limonada coco”, dijo que directa o indirectamente está cometiendo un plagio, en franca violación a la Ley de Derecho al Autor.

Sin embargo, “Joan el versátil”, como también es conocido el joven de 18 años, tiene claro que si se habla de la fecha en que se registró el tema, legalmente correspondería a Geraldino Santana debido a que éste adquirió su certificado en el año 2015.

“Pero como a mí me dieron un certificado, yo vengo siendo también autor del disco porque cuando una va a la Onda, ellos deben cerciorarse que no hay otro disco de esa mismo índole y como ellos me entregaron mi certificado, me hacen dueño de disco, aunque él lo legalizó antes que yo”, entiende el joven que también aspira a ser cantante urbano.

Manifestó que tanto a él como a Geraldino Santana les tocan parte de los beneficios que El Musicólogo haya podido obtener con el tema que grabó el pasado año.

El joven residente en el kilómetro 13 de la autopista Duarte, advirtió que llevará el coso a los tribunales para exigir sus derechos.

El pasado 29 de diciembre los s urbanos Eliezer García Rodríguez, conocido como “El Musicólogo”; Enmanuel Reyes, alias “El Mayor Clásico”, Alejandro Mosqueda, “Almigthy” y Jesús Jiménez, conocido como “Químico Ultramega” se presentaron por ante el Departamento de Propiedad Intelectual e Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional para responder por una presunta apropiación del tema.

Para ese entonces, los abogados Frank Reynaldo Fermín García, Rufino Oliven Yan, Enmanuel Eugenio Pimentel Reyes y Cesar Manuel Matos Díaz, dijeron que los urbanos están haciendo uso del tema “De Boca”, sin el consentimiento del supuesto autor, Geraldino Santana, quien conforme a la certificación registró el tema en la Onda, el 7 de septiembre del año 2015.