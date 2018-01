Horford y Amelia Vega esperan su tercer hijo

La pareja compuesta por el jugador Al Horford y Amelia Vega está muy feliz con el anuncio de la llegada de su tercer hijo.



“Sorpresa!!!!!! Felices de anunciar que nuestra familia sigue creciendo”, escribió la ex Miss Universo de 2003 en su cuenta de Instagram @ameliavega.

En una foto colgada en Instagram, se muestra a Horford y Vega muy alegres, junto a sus dos hijos Ean y Alía sosteniendo un sartén con la frase “Baby in the oven (Bebé en el horno)”, recibiendo las felicitaciones de varios de sus seguidores y un total de 161,640 “likes” o “me gusta”.

“Gracias le doy a Dios por nosotros, porque no creo en coincidencias sino en Diosidencias. Gracias a ti por ser el varón que eres, el mejor esposo que pude haber escogido, un padre ejemplar, en fin gracias por ser tú!!! Que gran felicidad siento al ver como con cada año has ido creciendo más en mis ojos y en mi corazón!!!! Te adoro infinitamente. Gracias por lo más hermoso y más valioso que me has podido dar en estos años, nuestro hijos!”, escribió Vega.