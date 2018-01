Clarissa Molina le pide a Amelia Vega que la desbloquee de Instagram  

La modelo dominicana radicada en Estados Unidos, Clarissa Molina, pidió a su homóloga criolla Amelia Vega que la desbloqué de Instagram.

En un video que colgó el programa “El Gordo y La Flaca”, que se transmite por Univisión, manifestó que se enteró en ese momento que estaba bloqueada.

“Yo me di cuenta ahora, y dije, pero mira me tiene bloqueada, no puedo ver nada, no entiendo”, expresó la Miss República Dominicana 2015.

Molina, quien se desempeña como presentadora en la cadena de televisión estadounidense, le hizo un llamado a la Miss Universo 2003, que si estaba mirando el programa que la desbloquee y le aseguró que no le va a hacer ningún daño. Entiende que tal vez no fue Vega quien la bloqueó y que puede existir la posibilidad de que no se haya enterado de la situación.

“Quizás ella ni sabe y fue otra persona que le maneja la cuenta, también puede pasar, quién sabe, tal vez no fue ella, ella no tiene por qué”, indicó Molina.

Sostuvo que su compañera de labores, Lili Estefan, le escribió para aclarar la situación. Estaban a la espera de la respuesta de Vega, quien anunció el fin de semana que está a la espera de su tercer hijo.