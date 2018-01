Cronistas deportivos demandan a cineasta

La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), la Federación de Cronistas Deportivos del Cibao (FECROCI), y los cronistas deportivos Rafael Baldayac y Apolinar Peralta, informaron que notificaron dos demandas a los productores de la película La Tragedia de Río Verde.

Según los demandantes, los responsables del filme “no han cumplido un contrato que acordaron con ellos para la producción de esa obra”. “La ACDS y la FECROCI, representadas por sus presidentes Américo Cabrera y Rafael Ortíz, respectivamente; y los cronistas Rafael Baldayac y Apolinar Peralta, revelaron que los señores Miguel Vásquez, Miguel Angel Muñoz, Angel Muñiz y su empresa Metro Films, debieron cumplir, antes del estreno de la película, dos acuerdos que formalizaron con ellos y no lo han hecho”, expresan en un comunicado enviado por el abogado Ramón Lora.

Agregaron que “esas convenciones consisten en incluir en la película los créditos del historiador deportivo Rafael Baldayac, por los argumentos que aportó; y la entrega de siete millones de pesos como compensación por sus aportes a la obra”. Consultado sobre el tema, el abogado y periodista Ramón Lora, apoderado de los demandantes, dijo que “los productores de la película tendrán que enfrentar dos procedimientos judiciales, es decir, un referimiento y una demanda de fondo por incumplimiento de contrato”.

Dice que filme no se basó en libro

La pasada semana, el director Miguel Vásquez visitó la redacción de elCaribe para aclarar que la película La Tragedia de Río Verde no está basada en el libro De la fama a la tragedia (agosto 2012), de Rafael Baldayac, el cual dedica tres páginas al caso dominicano. “Es un guión que no tiene que ver nada con libro ni nada de eso; es una historia de discriminación social, clasismo en Santiago, los intereses de Trujillo y su régimen, de la línea aérea, etc.”, dijo Vásquez, quien tienen fijada para mañana la premier del largometraje.