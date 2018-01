Entre alegrías y nostalgia dejamos el 2017

No cabe duda de que cada año trae consigo un sin número de aventuras y desafíos. Por mi parte, me ha correspondido seguir las propuestas artísticas presentadas fundamentalmente en la ciudad de Santo Domingo con contadas excepciones de la agenda cultural de las provincias, las cuales, a pesar de no alcanzar la difusión necesaria, comprenden un referente inmediato en el desarrollo del arte nacional.

En todo esto, nos sorprende que, a pesar de la falta de apoyo institucional, los artistas no paran de crear, se mantienen como una llama viva transmutando por medio del arte su visión del entorno, sin dejar atrás la función social que ha de estar presente en sus configuraciones.

Así, celebramos la designación como Premio Nacional de Artes Visuales de la maestra Rosa Tavárez, una genial creadora que ha sabido articular un discurso agresivo en defensa de su género, de la postura de la mujer como ser paridor que es capaz de estar también al frente de posiciones trascendentales en favor de la Patria.

Han sido muchas las exhibiciones que se han presentado en los diferentes espacios galerísticos, museos y centros de bienes culturales del país, destacando la presencia de los trabajos de “Goya y Dalí: del capricho al disparate” en el Centro Cultural de España de Santo Domingo, así como “Andanzas Surrealista” con las obras de Dalí y Eugenio Fernández Granell en el Museo Bellapart. A esto se suma la muestra de Alberto Bass en Bellas Artes y en Casa de teatro la propuesta: “Háganse los peces” de Pedro Genero, entre otras no menos importantes.

A pesar de tantos éxitos, el 2017 me deja cierta nostalgia al saber de la partida física de un ser excepcional y multifacético como lo fue Tony Capellán, quien por medio del arte recreó más de una vez un universo caribeño a través del cual gritaba por las desigualdades sociales, la falta de oportunidad, … todo ello en un existencialismo romántico de azules y verdes que hacían de lo funesto, un espectáculo sublime. Su legado sobrevivirá su partida, siempre que se sistematicen sus aportes en la memoria artística nacional.