Un 2018 de remakes y cine de calidad con Eastwood o Spielberg

Hollywood sigue apostando por “remakes” y sagas interminables con buen resultado en taquilla, pero 2018 también tendrá cine de calidad, como lo nuevo de Clint Eastwood, Wes Anderson, Steven Spielberg o Guillermo del Toro.



La primera en hacer su aparición en las salas será La forma del agua, de Del Toro, que llega tras arrasar en los Globos de Oro, con siete nominaciones, llevarse el León de Oro de Venecia ser la favorita del año para los Óscar. Otros títulos que seguro estarán entre los nominados son Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, con Frances McDormand a la cabeza del reparto, o Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson, y un espectacular Daniel Day-Lewis haciendo de modisto en su despedida del cine. Pero 2018 es, sin duda, otro año de secuelas, algunas esperadísimas, como Jurassic World: Fallen Kingdon, dirigida por el español J.A.Bayona, que tiene un dificilísimo reto, superar la taquilla de la entrega anterior, que se colocó como la cuarta más exitosa de la historia del cine. Habrá que esperar a junio para ver el resultado y un mes más tarde llegará otro de los títulos estrella de la temporada: Mamma Mia! Here We Go Again, una precuela que repite reparto y añade nombres nuevos, como el de Lily James, que interpretará a Donna (Meryl Streep) de joven. Streep estará en otras de las películas que más prometen en este 2018: Mary Poppins Returns, con Emily Blunt en el papel que consagró a Julie Andrews, y The Post, una de periodismo político, en la que comparte protagonismo con Tom Hanks, a las órdenes de Steven Spielberg. Esta cinta será de las primeras en estrenarse, en enero, apenas dos meses antes del siguiente proyecto de Spielberg, Ready Player One, una propuesta de ciencia ficción que adapta un novela de Ernest Cline.

Spielberg dará un poco de respiro a los “remakes” y sagas del año, que dominarán el panorama cinematográfico. Entre las más destacadas, la tercera del universo Cincuenta sombras -Fifty Shades Freed-; la segunda de Deadpool, el superhéroe menos políticamente correcto; la octava de X-Men, Dark Phoenix, centrada en el personaje de Jane Grey, o la nueva de Los Vengadores, Infinity War, de la que ya se está rodando una continuación. También llegará la sexta de Mission: Impossible, con un Tom Cruise de 55 años desafiando toda lógica de los héroes de acción; un “spin off” de Star Wars, sobre Han Solo; la segunda de Paul Rudd como Ant-Man y la primera con Jason Momoa como protagonista en la piel de Aquaman. Y no se acaban ahí las secuelas. Porque también habrá una segunda parte de Sicario, con Benicio del Toro.

Historias de todos los calibres en pantalla

Viene una nueva versión de Tomb Raider, otra de El libro de la selva, titulada Mowgli y la nueva versión femenina de Ocean’s Twelve (ahora será Ocean’s 8). El 2018 trae Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald y el regreso de Halloween. el drama ecologista Annihilation, Red Sparrow, A Wrinkle in Time y Isle of Dogs, Bradley Cooper se estrena como director con A Star is Born, y Joel Edgerton vuelve a repetir como actor y director en Boy Erased.