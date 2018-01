David Guetta cierra el año por todo lo alto en Chavón

La Romana. Casa de Campo cerró por todo lo alto otro gran año de eventos especiales y exclusivos, en esta ocasión con los platillos de uno de los djs más importantes en la internacionalización de la música electrónica, David Guetta.

El concierto protagonizado por el dj francés se llevó a cabo en un escenario diseñado especialmente para la ocasión, en la cual el anfiteatro Altos de Chavón contó con una pista de baile, bares y zonas vip, distintas a lo que se estila en los eventos en el anfiteatro de piedras de La Romana.

Durante dos horas, Guetta pinchó sus temas más conocidos, y algunos de los más reconocidos, así como algunos covers de temas como “Mi gente”, de J Balvin, entró otros.

“¡Santo Domingo! Quiero verlos brincar y cantar”, fueron sus primeras palabras, tras un enérgico y entusiasta inicio a ritmo de “Bad”, tema que grabó junto a su homólogo Showtek, con voz de la cantante Vassi.

Entre signos de paz, corazones que formaba uniendo manos y un letrero en la cima del escenario que decía “live from earth” (“vive de la tierra”) Guetta tocó canciones como “2 you” (que fue grabada junto a Justin Bieber), “Hey mama”, con Nicky Minaj; “love is gone”, una colaboración con Chris Willis del año 2007; y “Titanium” y “She wolf”, junto a la Australiana Sia.

“¿Cómo se sienten chicos? ¿¡Están listos para recibir el 2018!?”, dijo en medio de la algarabía. “Deseo lo mejor a todos. Vamos a celebrar este nuevo año juntos desde ahora”, agregó.

David Guetta terminó con su ausencia de dos años con un repertorio de éxitos a los que agregó otros como el éxito de John Lennon “Imagine”, “Wonderland” de la agrupación Oasis y “I like to move it”. “Paris”, original de The Chainsmokers; “Symphony”, de Clean Bandid; el sencillo brasileño “Boom boom tam tam”, “I got this feeling” original de The Black Eyed Peas, y “I can’t feel my face”, de The Weeknd, se sumaron a los covers, con mezclas que fueron bien recibidas por el público.

Con un sonido impecable, agregó otros temas como “The world is mine”, de su album “Guetta Blaster”, “When Love takes over” (interpretada por Kelly Rowland); “Work Hard, Play hard”, con Akon y Wiz Khalifa; “ Club can’t handle me” (Flo Rida) , “Sexy B*tch” popularizada junto a Akon, y “Without you” la cuál Grabó junto a Usher para uno de sus discos más populares, “Nothing but the beat”.

“Quiero agradecerles muchísimo por esta noche y desearles lo mejor en su nuevo año, Lo mejor siempre. Gracias por estar”, dijo al despedirse.

La estelar presentación del reconocido dj David Guetta se suma a una larga lista de presentaciones que se han venido realizando en el majestuoso escenario de Altos de Chavón en los últimos años. Durante estos meses desfilaron algunos como Jennifer López, Maluma, CNCO y el reencuentro de Wisin y Yandel, quienes se suman a la extensa lista que incluye a otros como Andrea Boccelli, Juan Luis Guerra, Ricky Martin, Marc Anthony, Enrique Iglesias, J Balvin, Carlos Vives, entre otros.

“Casa de Campo busca ofrecer lo mejor de la música cada año rindiéndole honor a nuestro escenario, sin poner límites a la imaginación, en cuanto a montaje y producción y, por supuesto, a los artistas de los que nuestro público quiere disfrutar. En el 2018 no será diferente. Esperen sorpresas ”, manifestó Andrés Pichardo Rosenberg, Presidente de Casa de Campo.

La contraparte del bonche de Altos de Chavón estuvo a cargo de los djs nacionales Nítido en el Nintendo y Andino.

El evento fue propicio para que Brugal XV lanzara al mercado el nuevo look de su botella.