Isaiah Thomas no debutará antes del dos de enero

Isaiah Thomas se siente tan bien que quiso debutar contra los Sacramento Kings esta semana, solo para ser negado por la organización de Cleveland Cavaliers.

“Traté de hacer eso en Sacramento”, reveló Thomas antes de que los Cavs practicaran en St. Helena High School en Napa Valley, California. “No funcionó. Entonces, pensé que podría hacer eso. Lo intenté en Sacramento y me lo negaron y estaba molesto por eso, pero quiero decir, están buscando lo mejor. No solo para este equipo, sino para mí y no solo esta temporada, sino en mi carrera. Así que no puedo agradecerles lo suficiente por ponerme en esa posición “.

Thomas estuvo activo el viernes, participando en un partido completo contra sus compañeros de equipo por primera vez desde que el armador fue adquirido desde Boston por Kyrie Irving durante el verano. Thomas fue descartado para el partido de hoy contra Utah.