Prensa Asociada elige a Altuve como deportista del año

El venezolano José Altuve condujo a Houston hasta su primer título de Serie Mundial al vencer a los Dodgers de Los Ángeles en noviembre.



Un par de semanas después fue designado el Jugador Más Valioso de la campaña, algo que ningún jugador de los Astros había logrado en más de dos décadas. Y a medida que su enorme año se encamina a su fin, el diminuto segunda base ya aspira a más. “Ganar la Serie Mundial, ganar el MVP, crees que tienes todo”, dijo Altuve a The Associated Press. “Pero mi perspectiva es tratar de mejorar cada año y si ganamos una Serie Mundial, ¿por qué no ganar otra? Seguir jugando para el equipo y seguir jugando para mi ciudad”.

Altuve, uno de los pocos peloteros que sobrevivió a la penosa reconstrucción de los Astros camino del campeonato que dio aliento a una ciudad estragada por el huracán Harvey, fue escogido Deportista Masculino del Año por The Associated Press. El resultado de la votación en la que participaron editores y directores de noticias de Estados Unidos, fue anunciado el miércoles. El dínamo de 1,67 (5 pies con 6 pulgadas) de estatura obtuvo 715 puntos. Sus escoltas fueron el quarterback de Nueva Inglaterra Tom Brady con 646 y el astro de los Cavaliers de Cleveland LeBron James con 626.

Altuve, escogido cinco veces para el Juego de Estrellas, encabezó a las ligas mayores con un promedio de bateo de .346 y a la Liga Americana con sus 204 hits. Es el primer jugador de la historia de la MLB que encabeza su liga en hits en cuatro temporadas consecutivas. Repitió su récord personal de 24 cuadrangulares y tuvo 81 carreras remolcadas. Fue segundo en la Americana con 112 carreras anotadas, su porcentaje de .410 en embasadas fue el tercero, mismo peldaño que el intermedista ocupó en el departamento de robos, con 32. Es apenas el segundo Astro que gana la distinción de MVP, después de Jeff Bagwell, elevado al Salón de la Fama y designado por la Liga Nacional en 1994.