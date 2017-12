Margot: “Uno no controla los permisos”

Manuel Margot expresó que está agradecido nuevamente de seguir jugando en el béisbol invernal dominicano ahora con los Leones del Escogido.



“Hay que darle gracias a Dios por todo, por esta nueva oportunidad, a los Padres de San Diego y a los Leones por elegirme”, expresó Margot a elCaribe ayer en el Estadio Quisqueya. Su elección en el sorteo de nativos por parte de los escarlatas generó muchos comentarios, pues se aseguraba que él no estaría disponible.

“Cuando conoces a una persona, se hace más fácil trabajar al lado de él, como es el caso de Moisés Alou. Uno no controla los permisos, tenía plazo hasta el mes de diciembre con los Toros pero no sabía si iba a continuar. Ellos me llamaron y me dijeron que tenía riendas sueltas”, añadió Manuel, quien fue seleccionado por el equipo de La Romana en la primera ronda en 2014. Ratificó que estará disponible con los Leones hasta que San Diego decida que no juegue más.