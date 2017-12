Gobierno rechaza gaste RD$39,000 MM en “botellas”

El ministro de Administración Pública restó veracidad a las informaciones que reveló un informe de la ONG Oxfam, de que el Estado ha invertido en “botellas” este año cerca de 39 mil millones de pesos, casi el 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.



“Esos datos (de la Oxfam) no coinciden con los nuestros, el sistema informático del MAP no nos dice eso, respeto esos criterios, pero no los compartimos”, declaró Ramón Ventura Camejo.

Reiteró, además, que “ese dato es especulativo (los $39 mil millones), porque ellos (Oxfam) no han auditado nuestro sistema informático que es transparente y está al alcance de todo el que quiera en Internet, respetamos esas informaciones, pero caen en la especulación”.

Ventura Camejo admitió que, como dijo la investigación de Oxfam, el Estado tenía cerca de 600 mil empleados públicos.

El estudio halló esa nómina más abultada que la de 17 países de la región, comparada en base al número de empleados por habitantes. El funcionario indicó, sin embargo, que el Ministerio de Administración Pública ha hecho “ingentes” esfuerzos por adecentar la nómina pública.

En un discurso con motivo del acto de reconocimiento a servidores públicos, el funcionario afirmó que la Ley 41-08 de Administración Pública ordena que los encargados de finanzas, recursos humanos, compras, contrataciones, contabilidad y otros funcionarios de importancia del Estado sean de “carrera”, pero también justificó que el “clientelismo” de los partidos se imponga a la hora de nombrar dichos funcionarios, en el entendido de que los partidos que llegan al gobierno y no respetan la regla, siempre colocan a “profesionales capaces” en dichos cargos.

Tras celebrar el décimo aniversario de la Ley 41-08, reveló que de los 180 mil empleados públicos que deberían estar para este tiempo en la carrera administrativa, solo hay unos 60 mil, debido a que muchos no han podido completar su preparación para entrar en dicho requisito.

MAP reconoce a 257 servidores

El Ministerio de Administración Pública reconoció ayer a 257 servidores públicos de distintas instituciones, pertenecientes al Sistema de Carrera Administrativa. Los 257 servidores públicos homenajeados laboran en 91 instituciones públicas, entre las que están los ministerios de Salud Pública, Educación, Energía y Minas, Relaciones Exteriores, la Presidencia, la Procuraduría y la Contraloría.

Dichos servidores fueron seleccionados por sus respectivas instituciones, en virtud de su trayectoria profesional, su desempeño y el ejemplo que representan ante sus colectivos laborales.

Camejo destacó los 10 años de la ley 41-08, cuya aprobación significó un ante y un después en el país.

Oxfam criticó dispendio en el país

La ONG Oxfam reveló que el uso político de la nómina pública representaba para el país un gasto de RD$39 mil millones del Presupuesto de este año, el cual es de $711,399 millones, en las llamadas “botellas”. El informe reseñado por este diario el viernes 15 de diciembre, indicó que dicho monto equivalía al 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), para este año 2017. Según Oxfam, el Gobierno central había dispendiado esa cifra en las llamadas “botellas”, una forma de clientelismo en la que el Gobierno “compensa” a quienes le apoyaron en campaña. Refirió el citado documento, que dichas “botellas” significaban el 53 por ciento del monto “mal gastado” por el Gobierno de un análisis de cinco aspectos, tales como el uso político de la nómina, corrupción, duplicidad de funciones, entre otros aspectos. Oxfam comparó la nómina del Gobierno con las de otros países de Latinoamérica, encontrando gastos desmedidos, uso clientelar de instituciones y duplicidad de funciones en el Estado.