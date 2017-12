Friedrich Nietzsche

(FRASES)

•El que se emburuja con imbéciles, se convierte en uno de ellos.

•Donde no puedas amar, pasa de largo.

•La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba de niño.

•Lo que se hace con amor, se hace más allá del bien y del mal.

•La secillez y naturalidad son el supremo y último fin de la cultura.

•Los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos.

•Lo que más me molestó no es que me hayas mentido sino que, de aquí en adelante, no podré creer en tí.

•Las razas laboriosas encuentran una gran molestia en soportar la ociosidad.

•Tener fe significa no querer saber la verdad.

•La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido.

•Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado.

•La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar.

•El que no puede dar nada, tampoco puede sentir nada.