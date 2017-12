Julio Sabala sobre acusación de abuso sexual: “Estas no son dos virgencitas blancas”

El humorista alega que está siendo víctima de una extorsión

El imitador dominicano Julio Sabala ha salido al frente de las acusaciones de acoso sexual de dos ex empleadas que lo describieron como “un depravador sexual” y “un hombre que no tiene respeto hacia las mujeres”.

“Imposible que eso haya ocurrido. Por eso estuvo en manos legales defendido correctamente. Estas no son dos virgencitas blancas que aparecen para romper un silencio, ese silencio se ha roto hace cinco años prácticamente desde que iniciamos procesos legales”, explicó el artista al reportero Tony Dandrades de la cadena Univisión sobre las demandas de las señoras Gloria Acevedo y Maura Saviñón.

Sobre lo que dice Maura, quien lo definió como un “monstruo”, el reconocido imitador dijo que “cuando las cosas se sacan de contexto es por un buen pretexto, son por un gran pretexto, y no se puede hacer eco ni sacarla de su entorno”. “Esto es un acto de extorsión”, agregó sin vacilar en la entrevista.

Lea también: Dos ex empleadas de Julio Sabala lo demandan por alegado acoso sexual

“Un día él me llama, Maura, Maura, ven acá, te voy a enseñar algo, dejó la puerta media abierta y él se estaba masturbando”, relató Saviñón, una de las ex empleadas que trabajó con el imitador en el 2010.

Mientras que Gloria Acevedo dijo que en una ocasión su ex jefe (2011) “me quería besar, me quería tocar, me decías cosas faltándome el respeto todo el tiempo, hablándome de mis partes privadas. Yo antes de irme a trabajar vomitaba, no quería llegar a la oficina, le tenía hasta pánico, no quería estar sola con él”.

Frente a estas acusaciones, Sabala sostuvo que en ningún momento se propasó ni hubo una insinuación sexual hacia sus dos demandantes.

Las acusaciones de Gloria Acevedo y Maura Saviñón salen a la luz pública en momento que Julio Sabala estaba preparando la agenda para celebrar sus tres décadas en los escenarios. Ahora, la gira que estaba pautada para iniciar el próximo año se ha suspendido hasta nuevo aviso.