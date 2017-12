Ministra de Salud ordena investigar muerte de bebé en Maternidad de la Mujer

La Ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, ainformó este miércoles que una comisión de la institución investiga las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de una bebé en el Hospital de la Mujer y advirtió que de comprobarse que no se trató de un accidente se actuará en consecuencia.

La funcionaria manifestó que no existen palabras para definir el suceso en que se vio envuelta la infante y una doctora que resultó con quemaduras leves, y destacó que el mismo no puede calificarse de accidente sino como un incidente. “Un accidente es todo hecho que ocurre que no depende de la voluntad humana. Hasta tanto no se compruebe, no podemos decir que fue un accidente”, dijo.

Añadió que ayer, tras enterarse del hecho encomendó una investigación al Viceministerio de Garantía de la Calidad y a la Dirección Materno Infantil y Adolescentes y prometió que una vez se conozcan los resultados se dará a conocer un informe y las medidas en caso de que se determine que no se trató de un accidente.

Al preguntarle si el incidente pudo haber sido por fallas en la supervisión del personal de salud, Guzmán Marcelino, respondió que la mayor prueba de que no fue así es que una doctora resultó lesionada al intentar salvar a la recién nacida sacándola del cunero que ardía en llamas.

En cuanto a la situación ocurrida en el hospital Marcelino Vélez la mañana de este miércoles, en donde la dirección tuvo que evacuar a los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos y Cirugía por un conato de incendio en el área de Farmacia, la ministra expresó que los tres internos trasladados al Hospital Padre Billini y Cecanot no tuvieron alteración de su hemodinamia.