“Los 3 Temores” a la conquista de New York

Después de coincidir en el musical Peter Pan en el año 2007, Irving Alberti, Luis José German y Kenny Grullón han marcado el entretenimiento dominicano con su exitosa parodia de los tenores Domingo, Carreras y Pavarotti.



La acogida que han logrado en Santo Domingo es lo que precisamente les ha servido como trampolín para llevar su producción ante el público de New York y New Jersey, el próximo 16 de diciembre. En esta oportunidad, el espectáculo de “Los 3 Temores” cuenta con la producción del Teatro Trail de Miami.

Lo que comenzó como un espectáculo informal terminó siendo un proyecto que cumplirá 10 años en el 2018. Durante esta década han realizado varias temporadas (“El reencuentro”, “Los Temores World Tour”, “Lo mejor de los Temores con Cuquín “, “Los Temores ompló”), llenando escenarios como el anfiteatro Nuryn Sanlley, Palacio de Bellas Artes, Maunaloa Night Club y Casa de Teatro, entre otros lugares. Y es que el show reúne a tres figuras que gozan no sólo de una gran simpatía y popularidad en República Dominicana, sino que cuentan con gran experiencia en el mundo actoral. Los libretos son escritos a tres manos, pues están basados en experiencias de sus vidas personales. No es la primera vez que “Los Temores” actuarán en Estados Unidos, los días 28 y 29 de septiembre se presentaron en Miami, donde lograron un lleno total en el Teatro Trail. El turno es ahora para New York y New Jersey, donde les espera un público ansioso de disfrutar su show.