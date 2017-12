Presidente Conacoop pide convertir grandes retos en oportunidades

El presidente del Consejo Nacional de Cooperativas llamó a los cooperativistas de la República Dominicana a enfrentar con determinación las amenazas y desafíos del presente y los conviertan en oportunidades para continuar desarrollando ese sector.

Julito Fulcar Encarnación advirtió que actualmente el cooperativismo tiene ante sí una de las más difíciles y dramáticas de toda su historia.

Fulcar habló en la Asamblea que contó con la presencia del liderazgo del Cooperativismo nacional, los presidentes de las federaciones del país, el sub director ejecutivo del Idecoop, Ramón Molina y el ex- presidente de la Confederación de Cooperativas del Caribe Centro y Suramérica- CCC-CA Germán Astul Mejía.

Indicó que hay proyectos en marcha que buscan reducir al cooperativismo su esencia y tratarlo, financiera e impositivamente, como si se tratara de bancos privados, negando la condición de empresa solidaria de propiedad común a sus asociados.

“Aquellos que no conocen la naturaleza social de las cooperativas, que no entienden que nuestro nicho natural lo constituyen los sectores económicamente más carenciados y de clase media, que tenemos socios y no clientes, no entienden la razón del crecimiento y desarrollo sostenido del Cooperativismo” afirma Fulcar en el discurso central de la Asamblea General de Conacoop.

Fulcar dijo que el sector cooperativo dominicano es partidario del fortalecimiento de las normas de regulación, supervisión y control de esas entidades y establece que esas empresas no temen y, al contrario, entienden necesaria la fiscalización de sus operaciones, siempre tomando en cuenta su naturaleza y objetivos.

“Nuestra diferencia con otros postulantes es que apostamos a una Ley, una institución y una regulación especializada, que reconozca la naturaleza social, los valores y principios del Cooperativismo universal” sostiene Julito Fulcar Encarnación.

Refiere que el Código Cooperativo esperado es el que como modernice, haga eficiente creé la Superintendencia de Cooperativas, que sustituya al actual IDECOOP, con recursos suficientes, para cumplir con su papel regulador y de respaldo.

Julito Fulcar afirmó “Para lograr este objetivo hemos desarrollando un vasto programa de autorregulación, como preparación previa, utilizando tecnología de punta, recursos humanos competitivos, así como un sistema de transparencia como ente generador de confianza”.

Fulcar ratificó el compromiso de esa entidad representativa de la universalidad del Sector Cooperativo Dominicano con la defensa del espacio cooperativo, el impulso de iniciativas innovadoras de Emprendimiento Social y el afianzamiento de esas entidades como el amortiguador socio- económico de los sectores deprimidos de la sociedad dominicana.

“La que impulsamos es una sociedad inclusiva, sembradora de esperanzas, promotora de La Paz, equidad de género y sin violencia “apuntó Fulcar.