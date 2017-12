George Olivo se corona en ‘El SerLibreYFeliz’ Internacional Golf Open 2017

Olivo obtuvo el mejor score gross del certamen celebrado en Casa de Campo, dedicado al prestigioso doctor y golfista Abel-‘Cayo’-González Canalda.

LA ROMANA.- George Olivo obtuvo el mejor score gross del Torneo ‘ElSerLibreYFeliz’ Internacional Golf Open 2017, evento celebrado en el retador campo Los Links de Casa de Campo, dedicado al prestigioso doctor y golfista Abel-‘Cayo’-González Canalda,

En la justa, que contó con el apoyo institucional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), accionaron destacados jugadores caballeros, damas y niños.

Olivo resultó la figura más brillante de la jornada, tras cerrar con un score de 68 golpes, con el cual se impuso a su más cercano rival Enrique Rodríguez, quien terminó con 75.

El certamen, cuyo director fue el licenciado Joaquín Montero, se realizado a beneficio del proyecto piloto Escuela de Educación Especial Padre Sebastián Cavalotto, proyecto que consiste en la mejora de la inclusión educativa para niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, con el objetivo de prepararles para que puedan llevar a cabo una vida productiva e independiente.

Otros ganadores

En la categoría ‘A’ el triunfo fue para Alex Balbuena con score de 69, escoltado por Kevin Rodríguez 71. En la división ‘B’ se impuso Mandy González con 64, seguido de Federico Félix (66) palos.

En la categoría para damas, la más destacada fue Marie Lee Coudray con un score de 67; en tanto, el drive más largo lo ganó Casimiro Rodríguez.

De su lado, Juan Carlos Pichardo ganó el acercamiento a bandera, lográndolo en el hoyo 16.

Agradecimiento a patrocinadores

El licenciado Andrés Vélez Cordero, presidente de la Asociación sin fines de lucro ‘ElSerLibreYFeliz’, institució n coordinadora del torneo, agradeció el apoyo de sus patrocinadores: ARS SIMAG, Casa de Campo Resort & Villas, Central Romana Corporation, Ltd, Productos Higüeral,Grisolía & Asociados (Abogados), Atlantic Motors, Raas Solar, Clínicas Canela, Galenia, Especialidades Médicas, escuchamiRADIO.com, Brugal & Cia, Eventos & Catering (by Gladys Quiñones), Medios Fiebre de Golf, Casa de Campo Living, Casa Life Magazine, Golfistas Dominicanos, Club de Caza y Pesca Romana, Inc., Cáceres & Asociados, Agente de Cambio Quezada, Banco Promérica, National Car Rental / Alamo, Ferretería El Detallista, Ristorante La Casita, Dom Ham y Agua El Edén.