Hipólito sobre el nieto de Trujillo: “Tiene derecho a aspirar”

Mejía, quien es primo de Ramfis, respondió: “¿Oh, y Balaguer no está ahí, y los hijos de Caamaño no están aquí, no estuvieron en la guerra, y los hijos de Ludovino también , bueno, pues eso no es nada nuevo. Tiene derecho de aspirar”

El ex presidente Hipólito Mejía dijo este viernes que las aspiraciones del nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo son válidas, al tiempo de defender el derecho que tiene a optar por la Presidencia del país.

Tras revelar su parentesco sanguíneo con Ramfis Trujillo, el ex mandatario dijo que aunque cree que la Constitución prohíbe su postulación, dijo que en el país todo es posible, sobre todo, después de las “metidas de pata que hemos dado los políticos de este país. Todo es posible, porque la verdad, hay que reconocer eso. Los políticos hemos sido una frustración nacional. Hemos sido, y no me saco de eso”, dijo Mejía al ser abordado por los periodistas.

Al preguntarle si son válidas las aspiraciones de su primo, Mejía, respondió lo siguiente: “¿Oh, y (Joaquín) Balaguer no está ahí, y los hijos de Caamaño no están aquí, no estuvieron en la guerra, y los hijos de Ludovino también , bueno, pues eso no es nada nuevo . Tiene derecho de aspirar”, dijo el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Sobre si mandaría a votar por Ramfis Trujillo, respondió con su peculiar estilo: “No, eso es otra cosa, que voten por mí que estoy buscando lo mismo que él… la ñoña mía, pero ven acá”, dijo entre risas.

Ante los temores de que el nieto de Trujillo encarne una nueva dictadura en el país, Hipólito dijo que no hay mucha diferencia con lo que hay ahora ya que la Presidencia y los poderes judicial y legislativo están controlados por un solo partido.

Mejía no quiso referirse al tema de la posible reelección del presidente Danilo Medina, tras afirmar que el no pertenece al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), “yo no tengo que ver con eso, en esto no hay que desesperarse”.