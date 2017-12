‘ElSerLibreYFeliz’ Internacional Golf Open 2017 este sábado en Casa de Campo

LA ROMANA.- Destacados jugadores caballeros, damas y niños, participarán en el Torneo Internacional de Golf Open 2017 “ElSerLibreYFeliz”, evento a celebrarse este sábado 9 de diciembre en el retador campo Los Links de Casa de Campo Resort & Villas, en La Romana.

Todo está preparado para la tradicional justa, que lleva especial dedicatoria al prestigioso doctor y golfista Abel-‘Cayo’-González Canalda, según informó Andrés Vélez Cordero, presidente de de la Asociación sin fines de lucro “ElSerLibreYFeliz”, institución coordinadora.

Vélez Cordero explicó que el torneo cuenta con el apoyo institucional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS).

Agregó que el certamen, cuyo director será el licenciado Joaquín Montero, se realizará a beneficio del proyecto piloto Escuela de Educación Especial Padre Sebastián Cavalotto.

“Este proyecto consiste en la mejora de la inclusión educativa para niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales, con el objetivo de prepararles para que puedan llevar a cabo una vida productiva e independiente y a su vez crear un ambiente de aceptación y respeto en su entorno”, precisó Vélez Cordero.

Méritos del doctor González

En cuanto a la dedicatoria al doctor Abel González, Vélez Cordero destacó que éste es médico cirujano, gran aficionado del golf, el cual tiene más de 40 años jugando ese deporte, teniendo en su haber el récord nacional y de Puerto Rico y el Caribe, con 12 ‘hoyos en uno’.

“A través de ARS SIMAG, la cual fundó en 1978, el doctor ‘Cayo’ González ha patrocinado torneos por más de 20 años y nosotros como institución nos sentimos honrados y satisfechos de poder dedicarle este torneo”, dijo Vélez Cordero.

Agradece apoyo patrocinadores

El presidente del ‘SerLibreYFeliz’ agradeció el apoyo de sus patrocinadores: ARS SIMAG, Casa de Campo Resort & Villas, Central Romana Corporation, Ltd, Productos Higüeral,Grisolía & Asociados (Abogados), Atlantic Motors, Raas Solar, Clínicas Canela, Galenia, Especialidades Médicas, escuchamiRADIO.com, Brugal & Cia, Eventos & Catering (by Gladys Quiñones), Medios Fiebre de Golf, Casa de Campo Living, Casa Life Magazine, Golfistas Dominicanos, Club de Caza y Pesca Romana, Inc., Cáceres & Asociados, Agente de Cambio Quezada, Banco Promérica, National Car Rental / Alamo, Ferretería El Detallista, Ristorante La Casita, Dom Ham y Agua El Edén.