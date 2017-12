“Aquí no se ha respetado la Constitución durante décadas”

“¿Por qué se le tiene miedo a la Constitución?”, cuestionó ayer el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, tras asegurar que hay sectores que a través del tiempo no han querido que la ciudadanía conozca y exija sus derechos.“Aquí hay un déficit del conocimiento de la Constitución porque eso le conviene a mucha gente, y si el país viviera en Constitución, este país sería más próspero, más feliz, con mayor desarrollo material y espiritual”, dijo el magistrado, tras asegurar que el irrespeto hacia la Carta Magna durante décadas ha desencadenado en tiranías, dictaduras y gobiernos autoritarios.

Ray Guevara insistió en la necesidad de generar una cultura y una generación constitucional que libere a los ciudadanos, de manera que no sólo cumplan con sus deberes, sino que también conozcan y exijan sus derechos.

“¿Por qué no educan más? ¿Por qué no imprimen diez millones de constituciones para que cada ciudadano tenga su biblia institucional en los bolsillos? ¿Por qué no han querido eso? ¿Quiénes no han querido eso a través del tiempo?…ustedes saben cuál es el problema, que sólo la Constitución libera a los ciudadanos”, reflexionó el presidente de la Alta Corte, tras deplorar que todavía la sede de esa institución no cuenta con un local digno.

Ray Guevara dijo que no hay ninguna razón para que los centros educativos públicos y privados todavía no estén impartiendo el contenido constitucional en todos los niveles.

Consideró que el proyecto piloto firmado con el ministro de Educación, Andrés Navarro, el pasado 6 de noviembre, debe marchar más rápido ya que el tema no puede seguir siendo postergado.

“¿Cuál es el problema? ¿Por qué le tenemos miedo a la Constitución?, porque la Constitución lo que siembra es convivencia, justicia social, en un país en donde la pobreza ha aumentado a través de los años. Hay programas de desarrollo y, ¡qué bien!, pero ha habido una brecha cada vez más grande entre los que tienen mucho y la gran mayoría, que tiene poco.

El presidente del TC, habló con la prensa tras el acto de premiación a un grupo de estudiantes del sector público y privado que resultaron ganadores en las Primeras Olimpiadas del Conocimiento de la Constitución con la participación de 16 centros educativos.