EEUU aprueba fármaco para la diabetes que ayuda a perder peso

TRENTON, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Un nuevo fármaco para la diabetes que reduce los niveles de azúcar en la sangre y ayuda a las personas a perder peso fue aprobado el martes por las autoridades de salud de Estados Unidos.

La farmacéutica danesa Novo Nordisk indicó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó la inyección semanal para las personas que padezcan diabetes tipo 2. El fármaco, llamado Ozempic, también conocido como semaglutide, trabaja al estimular la producción de insulina del cuerpo y reducir el apetito.

En un estudio financiado por una compañía de gran tamaño, el Ozempic, en promedio, redujo los niveles de azúcar en la sangre a largo plazo al menos 2 y media veces más que otra popular píldora de dosis diaria, Januvia de Merck & Co. A los participantes también les ayudó a perder dos o tres veces más peso que los que estaban en el grupo de comparación.

A lo largo de 56 semanas, los pacientes que recibieron una dosis más baja de Ozempic redujeron su peso en un promedio de 4,3 kilogramos (9,5 libras), mientras que los que ingirieron una dosis mayor bajaron 6,1 kilos (13,5 libras). Los pacientes que tomaron Januvia enflacaron 1,9 kilos (4 libras) en promedio.

Los 1.200 participantes en el estudio también tomaban una o dos medicinas estándar contra la diabetes.

Novo Nordisk, un líder en la atención a esta enfermedad, también ha estado probando el fármaco por separado enfocándose solo en la pérdida de peso.

Muchos pacientes con diabetes tipo 2 están pasados de peso u obesos, y el bajar de peso en forma significativa suele ayudarles a reducir el azúcar en la sangre y a controlar mejor la enfermedad. Con el tiempo, el azúcar elevada puede dañar múltiples órganos y debilitar la circulación.

El nuevo fármaco viene en una pluma para inyectar y costará casi lo mismo que los medicamentos similares, unos 676 dólares por una dosis de cuatro a seis semanas para las personas que no cuenten con un seguro.

Ozempic competirá con otros fármacos populares de aplicación semanal en la misma clase, incluidos Trulicity de Eli Lilly and Co. y Bydureon de AstraZeneca PLC, que no generan tanta pérdida de peso. Sin embargo, todos conllevan advertencias sobre posibles efectos secundarios graves, incluido daño renal e inflamación del páncreas. También podrían estar vinculados con cáncer en la tiroides, por lo que a las personas que ingieren cualquiera de estos fármacos se les está dando seguimiento.

Januvia se encuentra en un grupo distinto de fármacos.