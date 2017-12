Trump reconocerá a Jerusalén como capital de Israel

JERUSALÉN — El presidente Donald Trump reconocerá el miércoles a Jerusalén como la capital de Israel y le ordenará al Departamento de Estado que inicie el largo proceso de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a la ciudad santa, informaron funcionarios estadounidenses el martes.

Los funcionarios señalaron que el reconocimiento de Jerusalén como la capital israelí será la confirmación de “una realidad histórica y actual” y no un mensaje político. Resaltaron que la mayoría de las agencias del gobierno de Israel, así como su parlamento, se ubican en Jerusalén y no en Tel Aviv, en donde Estados Unidos y otros países tienen sus embajadas.Los funcionarios dijeron que el traslado de la embajada, una vieja promesa de campaña que Trump insistió que debía cumplir, no se realizará de inmediato.Los funcionarios hablaron con la prensa bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados a declarar públicamente del tema antes del anuncio de Trump.