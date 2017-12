El presidente de La Suprema Corte de Justicia -SCJ-, Mariano Germán Mejía, dijo este martes que no recuerda caso alguno o de una supuesta estructura mafiosa en el Poder Judicial.

Al tratar con evasivas todo el tiempo las preguntas de los periodistas en el desayuno que la Suprema auspicio hoy con la prensa, indicó que los alegados casos a los que le hacían alusión los periodistas, sobre la denuncia de una estructura mafiosa eran del pasado año 2016 y que él no era historiador.

“Eso fue en el 2016 (que Domínguez Brito sometió el expediente) y estamos casi en 2018, y tú quiere que yo vincule aquello, yo ya no me recuerdo de aquello, porque yo lo que juzgo son los hechos que para caso tengo que juzgar, yo no soy historiador”, adujo.