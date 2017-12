Mundial: Campeón Alemania debuta contra México

MOSCU (AP) — Rusia pondrá en marcha la Copa del Mundo ante Arabia Saudita, mientras que Alemania comenzará la defensa de su título contra México y Lionel Messi emprenderá la búsqueda de la elusiva corona frente a Islandia.

El sorteo realizado el viernes en el Kremlin colocó a México en el Grupo F junto con Alemania, Suecia y Corea del Sur, el sector más complicado de los ocho.

“Creo que no soy el que lo va a descubrir, enfrentamos al campeón del mundo”, señaló el técnico de México, Juan Carlos Osorio. “En lo particular me parece excelente, extraordinario, porque es competir contra el mejor de todos, y realmente medirnos”.

México tiene un antecedente reciente contra Alemania, que goleó al conjunto norteamericano por 4-1 este año en las semifinales de la Copa Confederaciones.

El anfitrión dará el puntapié inicial el 14 de junio en el estadio Luzhniki ante la selección saudita dirigida por el argentino Juan Antonio Pizzi, que tendrá un duelo ante su compatriota Héctor Cúper cuando enfrente a Egipto, otro de los equipos en el Grupo A. Uruguay completa ese sector.

Lea también: Mundial: México el menos favorecido en sorteo

Messi y la selección de Argentina, que se clasificaron en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, encabezan el Grupo D que redondean Islandia, Croacia y Nigeria.

El debut de Messi en su cuarto y probablemente último Mundial será el 16 de junio en Moscú contra Islandia, la gran sensación de la última Eurocopa en la que alcanzó los cuartos de final tras eliminar a Inglaterra.

La Albiceleste se topará con Nigeria por quinta vez la fase de grupos, y por tercera consecutiva. Croacia completa el sector.

“El de Argentina es un grupo bastante accesible”, declaró la leyenda argentina Diego Maradona al finalizar el sorteo. “Pero tiene que mejorar. No puede jugar tan mal como lo está haciendo”.

Jorge Sampaoli, entrenador de Argentina, señaló que Argentina tiene que pensar en sus méritos y no en los oponentes.

“Tenemos un plantel para lograr la clasificación. Son rivales con pocas obligaciones, con mucho entusiasmo, los mundiales son únicos y darán pelea”, dijo. “Dependerá de nosotros, pero tenemos que dar tranquilidad al trabajo”.

Brasil salió favorecido como cabeza del Grupo E que incluye a Suiza, Costa Rica y Serbia. El debut del pentacampeón mundial será el 17 de junio contra Suiza en Rostov del Don.

“No vale la pena realizar pronósticos”, apuntó el timonel brasileño Tite. “Si uno toma en cuenta el promedio, el mejor equipo de Sudamérica en los cinco últimos años ha sido Chile (campeón de las dos últimas Copa América). Y ni siquiera se clasificó”.

El monarca europeo Portugal jugará su primer partido el 15 de junio en Sochi ante España, en un duelo entre los dos países que conquistaron las tres últimas ediciones de la Euro. El Grupo B también incluye a Marruecos e Irán.

Colombia quedó ubicada en el Grupo H, el único que no tiene a un ex campeón del mundo, y su primer compromiso será el 19 de junio contra Japón en Saransk. Polonia y Senegal completan la llave.

Perú, que regresa a los mundiales luego de 36 años de ausencia, chocará contra Francia, Australia y Dinamarca en el Grupo C.

“Obviamente pudo haber sido peor”, observó el técnico de Francia, Didier Deschamps. “La meta es clasificarnos como líder del grupo, sin mirar demasiado hacia adelante”.

Francia llega al torneo como uno de los favoritos al título, con un plantel repleto de figuras como Paul Pogba, Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, pero Deschamps advirtió que eso no garantiza nada.

“No vamos a ganar solo chistando los dedos”, señaló.

Panamá debutará en los mundiales en el Grupo G y su primer partido será el 18 de junio en Sochi contra el cabeza de serie, Bélgica. Túnez e Inglaterra son los otros equipos del grupo.

“Venimos a este Mundial muy contentos y seguimos muy contentos, estamos tratando de disfrutarlo”, dijo el timonel de los panameños, Hernán Darío Gómez. “Y bueno, me imagino a los jugadores nuestros pensando en ese partido contra Inglaterra, con Bélgica. El otro no tiene mucho apellido (Túnez), pero es igual de duro”.

La final se disputará el 15 de julio en el estadio Luzhniki de Moscú.